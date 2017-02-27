Европейский лоукостер предложит авиабилеты из Европы в США за 66 евро

В Европе самолеты будут летать из Эдинбурга, Белфаста, Корка и Дублина, а в США рейсы будут пребывать в аэропорты Нью-Йорка, Бостона и Новой Англии.

Начиная с 15 июня из Эдинбурга до США можно будет долететь за 66 евро. В июле вылеты начнут осуществляться Белфаста, Корка и Дублина.

65 долларов (61 евро - прим.) при этом — цена самого дешевого билета на рейс из США в Европу. Стандартный билет будет стоить 99 долларов (93 евро - прим.).

Сейчас трансатлантический рейс из Дублина в Нью-Йорк стоит от 655 до 2755 долларов (618 - 2600 евро - прим.).

«Я плачу за то, что нужно мне, вы платите за то, что нужно вам. Мы не платим за то, что нужно всем остальным пассажирам самолета», — рекламирует тариф официальный представитель лоукостера Андерс Линдстрем, не объясняя, впрочем, за счет чего у компании получилось настолько снизить цены.

Работа Norwegian Air Shuttle ASA в США уже в течение нескольких лет вызывает протесты американских компаний, которые обвиняют норвежцев в демпинге.