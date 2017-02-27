Галерея: глава МВД и Пыхьяской префектуры приветствовали новых граждан Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что на церемонии чествовали жителей Таллинна и Харьюмаа.

"Мы постоянно упрощали процесс получения гражданства Эстонии и будет делать это и дальше. Наша цель – чтобы у всех родившихся в Эстонии детей, независимо от гражданства их родителей, была возможность выбрать именно гражданство Эстонии. Гражданство – это взаимно обязывающая связь между государством и гражданином и я уверен, что все получающие сегодня свидетельства, высоко ценят те возможности и свободы, которые предлагает им гражданство Эстонии", – сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт.

"Радостно видеть здесь сегодня и молодежь, и новых граждан Эстонии уже зрелого возраста, с которых молодым людям следует брать пример", – сказал Кристиан Яани. „На их примере мы видим, что при желании возможно все и никогда не рано и никогда не поздно стать гражданином Эстонии. Здесь присутствуют люди разных возрастов и профессий, но у всех вас нечто важное, что вас объединяет – гражданство Эстонии. И гражданство открывает новые двери – например, теперь у вас есть возможность стать полицейским или помощником полицейского".

В прошлом году гражданами Эстонии стали 1765 человек, из них 963 – дети в возрасте до 15 лет. Больше всего среди новых граждан было людей, у которых не было раньше определенного гражданства – 1448. 240 человек – бывшие граждане Российской Федерации, 28 – Украины, 11 – Армении, а также других стран.