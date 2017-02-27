Гибель ребенка в парке развлечений

«Расследование уголовного дела было завершено. Подозрение в совершении преступления никому не было предъявлено, поскольку в ходе следствия не было установлено, что смерть ребенка за собой повлекли чьи-либо злонамеренные действия. Имел место несчастный случай с трагическими последствиями», - сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Девятого июля 2016 года в парке развлечений "Вудила" в волости Табивере в Йыгевамаа произошел несчастный случай. Девятилетний мальчик скатился по трубе в бассейн, ушел под воду и начал тонуть. Ребенка откачали на месте происшествия, скорая помощь отвезла его в больницу. Несмотря на усилия медиков, пострадавший все же скончался в больнице.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по 117-ой статье Пенитенциарного кодекса ("причинение смерти по неосторожности" - прим.).