Депутат Верховной Рады рассказал о праве США претендовать на Крым

По мнению парламентария, полуостров следует отдать под международное управление. Кроме того, как полагает Артеменко, США всерьез могут претендовать на владение Крымом.

"Касательно Крыма. Основой мирного урегулирования на полуострове может стать экспертная идея, например двойной суверенитет или международная администрация на переходной период. Это позволит возобновить в Крыму суверенитет Украины, а не потерять его окончательно", - пояснил Артеменко.

Более того, украинский депутат, углубившись в историю, объявил о том, что СССР передал Крым Украинской республике, чтобы тот не достался Соединенным Штатам Америки. По его словам, СССР в 1954 году должен был передать Крым США в качестве обеспечения по неоплаченному долгу, передает Lb.ua .

"В 1920 году Россия получила кредит в размере 50 млн долларов от правительства США. Они заложили Крым как территорию, которая должна быть передана США, если он не будет возвращен. В 1954 году пришел срок погашения сумм. И был проект, который назывался "Новая Калифорния", если кто не знает - это территория Крыма. Я уверен, что именно поэтому Крым был передан в Украину, чтобы сохранить эту территорию за Советским Союзом", - объяснил Артеменко.

На прошлой неделе украинский депутат сообщил о своих планах поехать в США и представить в Вашингтоне свои предложения относительно судьбы Крыма. При этом он заверил, что уже получил поддержку некоторых членов Конгресса и сената.

"Это решено, что в ближайшие недели будет проведена презентация инициативы в Вашингтоне, на которой будут присутствовать конгрессмены и сенаторы, которые меня поддерживают", - заявил Артеменко, отказавшись назвать имена упомянутых им чиновников. Он также отметил, что "время покажет, как будут реагировать администрация президента Украины, Белый дом и Кремль".

Тогда же он пояснил, что СМИ исказили некоторые детали его плана, в частности то, что его инициатива якобы предполагает передачу Крыма в аренду России сроком на 50 или 100 лет. Он не уточнил, какой "компромисс" необходимо найти России и Украине, чтобы положить конец конфликту в Донбассе, но сказал, что, по его мнению, Соединенные Штаты должны сыграть главную роль в мирных переговорах. "Я уверен, что сейчас подходящее время, когда администрация Трампа ищет новых людей, которые смогут разобраться с этой по-настоящему сложной задачей", - сказал депутат.

За день до этого Артеменко исключили из фракции Радикальной партии в Верховной Раде, а также завели на него уголовное дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена"). Артеменко назвал свое исключение из фракции и обвинения в измене "истерией", которая лишь подтверждает неспособность украинской власти принять альтернативную точку зрения.

О плане Артеменко стало известно 20 февраля. Газета The New York Times написала, что предложения украинского депутата были переданы экс-советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну.

Сам Артеменко подтвердил журналистам, что направил администрации Трампа план снятия санкций с России. Документ предполагает проведение на Украине референдума о сдаче Крыма в аренду РФ на 50 или 100 лет, а также вывод российских сил из Донбасса, который должен вернуться в состав Украины.