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В «Газпроме» сообщили о росте цены экспорта газа для ЕС

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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"Газпром" в 2017 году ожидает роста средней цены экспорта газа в Европу до 180-190 долларов за 1 тыс. куб. м со 167 долларов в 2016 году. Такой прогноз сделал на Дне инвестора компании заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, пишет ТАСС.

"Средняя цена в 2016 году составила 167 долларов за 1 тыс. куб. м. Говоря о том, какая цена ожидается в текущем году, нельзя забывать о том, что сейчас наш контрактный портфель содержит различные системы ценообразования... Поэтому прогнозировать цену на 2017 год не так легко, как это было делать раньше, - сказал он. - Диапазон цен в 2017 году в зависимости от динамики цен на спотовых рынках будет составлять от 180-190 долларов за 1 тыс. куб. м".

Медведев также добавил, что "средневзвешенная цена поставок в страны СНГ и Балтии в 2016 году составила 152 долларов за тысячу кубометров".

В 2017 году экспорт газа в Европу может превысить 180 млрд куб. м, сообщил Медведев. "Мы идем с опережением графика прошлого года более чем на 5 млрд (куб. м). Если погодные условия будут сопоставимы с минувшей зимой, то можно ожидать превышения исторического рекорда, и мы сможем превысить объем в 180 млрд куб. м", - сказал он.

В минувшем году экспорт газа "Газпрома" в Европу составил 179,3 млрд куб. м. Медведев подчеркнул, что у "Газпрома" разнообразная модель ценообразования. "У нас присутствует все элементы - и субпродуктовая привязка, и спотовая цена. Это так называемая гибридная модель, которая учитывает и первую, и вторую модель. Поэтому мы внимательно смотрим, как развивается рынок, и вместе с нашими партнерами являемся активным участником рынком", - сказал он.

При это он добавил, что в настоящее время доля спота в ценообраовани "Газпрома" достаточно сбалансирована. "Не нужно забывать о высокой корреляции между нефтепродуктовой корзиной и спотовой привязкой. Если посмотреть в прошлое, то существенное отклонение было заметно только в 2008-2009 годы, а в последнее время эти цены очень близко идут", - отметил он.

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