Ласнамяэская гимназия: преподавание по системе «60 на 40» себя не оправдало

Оборотной стороной отхода от системы "60 на 40" в рамках пилотного проекта правительства является обязанность обеспечить среди выпускников владение госязыком на уровне С1, но в гимназии считают, что смогут справиться с этой задачей, сообщает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

"В прошлом году мы изменили методику: внедрили проекты, где ученики общались со сверстниками из эстонских школ, взяли на работу учителей-носителей языка. Все это дало куда больший эффект, чем обязательные предметы на государственном языке", - сказала и.о. директора Ласнамяэской гимназии Мерле Тальвик.