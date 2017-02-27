Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц

Точная дата первых выплат — 10 марта, когда алиментная помощь должна поступить к детям. Первыми деньги получат те, кто подал заявления в январе. На одного ребенка государство выплатит до 100 евро в месяц, пишет Postimees.

Об алиментной помощи можно было ходатайствовать с начала этого года. Согласно данным Палаты судебных исполнителей, 35 исполнителей приняли 990 ходатайств об алиментной помощи. Всего в Эстонии 46 исполнителей, но данных по всем нет.

Представитель Палаты судебных исполнителей, таллиннский судебный исполнитель Ристо Сепп думает, что ходатайствующих могло бы быть больше: «Осведомленность людей довольно низкая».

В то же время он говорит, что на данный момент трудно предоставить точную статистику, поскольку не все судебные исполнители перешли на единую электронную базу данных исполнителей. «До сих пор статистика — один большой вопросительный знак», - говорит Сепп.

«Мы сможем дать информацию, когда будут сделаны первые выплаты 10 марта», - говорит руководитель отдела по компенсациям Департамента социального страхования Кати Кюмник.

По состоянию на конец 2015 года проходило исполнительное производство в отношении более чем 8000 родителей, имеющих задолженность по алиментам, которые были должны своим детям 14,5 миллиона евро. Но сейчас считают, что эта сумма на самом деле может достигать 52 миллионов евро.

В соответствии с новой государственной схемой алиментной помощи, ребенку, родителю которого назначены судом алименты и который их не платит, будет выплачиваться пособие в размере до 100 евро. Государство будет обеспечивать ребенку ежемесячно алиментное пособие в размере 100 евро, которое потом будут стребовано с должника по алиментам.

Ходатайствовать об алиментной помощи можно у судебного исполнителя. Для получения помощи исполнительное производство должно длится не менее четырех месяцев, то есть если должник четыре месяца не платит алименты, есть право получать алиментную помощь от государства. Те, кто во время исполнительного производства получают какие-либо алименты, не могут получать помощь от государства, объясняет Ристо Сепп.

Получать алиментную помощь могут несовершеннолетние дети или совершеннолетние до 21 года, если они учатся.

Максимальная выплата составляет до 100 евро. Например, если суд назначил алименты в размере 215 евро в месяц, то государство за должника будет выплачивать не более 100 евро, а если суд назначил 80 евро в месяц, то и государство будет платить такую же сумму.

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Должники по алиментам

Декабрь 2015 Декабрь 2016 Должники 8040 8895 Общая сумма долгов 14,5 миллионов евро 52 миллиона евро Дети, которым должны выплатить алименты 9410 9498

*Изменилась методика, согласно которой делаются запросы по поводу должников.