Вторник, 28. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Алиментный фонд начнет работать в марте, когда Департамент социального страхования сделает первые выплаты семьям, в которых ребенок остался без поддержки одного из родителей.

Точная дата первых выплат — 10 марта, когда алиментная помощь должна поступить к детям. Первыми деньги получат те, кто подал заявления в январе. На одного ребенка государство выплатит до 100 евро в месяц, пишет Postimees.

Об алиментной помощи можно было ходатайствовать с начала этого года. Согласно данным Палаты судебных исполнителей, 35 исполнителей приняли 990 ходатайств об алиментной помощи. Всего в Эстонии 46 исполнителей, но данных по всем нет.

Представитель Палаты судебных исполнителей, таллиннский судебный исполнитель Ристо Сепп думает, что ходатайствующих могло бы быть больше: «Осведомленность людей довольно низкая».

В то же время он говорит, что на данный момент трудно предоставить точную статистику, поскольку не все судебные исполнители перешли на единую электронную базу данных исполнителей. «До сих пор статистика — один большой вопросительный знак», - говорит Сепп.

«Мы сможем дать информацию, когда будут сделаны первые выплаты 10 марта», - говорит руководитель отдела по компенсациям Департамента социального страхования Кати Кюмник.

По состоянию на конец 2015 года проходило исполнительное производство в отношении более чем 8000 родителей, имеющих задолженность по алиментам, которые были должны своим детям 14,5 миллиона евро. Но сейчас считают, что эта сумма на самом деле может достигать 52 миллионов евро.

В соответствии с новой государственной схемой алиментной помощи, ребенку, родителю которого назначены судом алименты и который их не платит, будет выплачиваться пособие в размере до 100 евро. Государство будет обеспечивать ребенку ежемесячно алиментное пособие в размере 100 евро, которое потом будут стребовано с должника по алиментам. 

Ходатайствовать об алиментной помощи можно у судебного исполнителя. Для получения помощи исполнительное производство должно длится не менее четырех месяцев, то есть если должник четыре месяца не платит алименты, есть право получать алиментную помощь от государства. Те, кто во время исполнительного производства получают какие-либо алименты, не могут получать помощь от государства, объясняет Ристо Сепп.

Получать алиментную помощь могут несовершеннолетние дети или совершеннолетние до 21 года, если они учатся.

Максимальная выплата составляет до 100 евро. Например, если суд назначил алименты в размере 215 евро в месяц, то государство за должника будет выплачивать не более 100 евро, а если суд назначил 80 евро в месяц, то и государство будет платить такую же сумму.

____________

Должники по алиментам

  Декабрь 2015 Декабрь 2016
Должники 8040 8895
Общая сумма долгов 14,5 миллионов евро 52 миллиона евро
Дети, которым должны выплатить алименты 9410 9498

*Изменилась методика, согласно которой делаются запросы по поводу должников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАалиментывыплатыгосударстводетидолжникипомощь
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
"оскар-2017"
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
09:05
Видео: «богатые русские дети» устроили дрифт на BMW в потоке машин (1)
08:47
Трамп обвинил Обаму в утечках информации
08:34
Педагоги Ласнамяэской гимназии просят дать второй шанс экс-директору Юрию Беляеву
08:32
Имби Паю: Зигмунд Фрейд против Путина и Трампа
08:16
Эдгара Сависаара избрали в правление ласнамяэского отделения Центристской партии (2)
08:11
SpaceX в 2018 году отправит туристов в полет вокруг Луны
08:02
Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц
07:38
Самолет упал на жилые дома в Калифорнии: есть погибшие
07:21
Ласнамяэская гимназия: преподавание по системе «60 на 40» себя не оправдало
07:10
В «Газпроме» сообщили о росте цены экспорта газа для ЕС
07:00
Лечиться за границей тоже можно
06:51
В Таллинне машина врезалась в дерево, водитель погиб
22:03
Картина дня: скандал в таллиннском магазине, новые граждане Эстонии и трагическое ДТП в Рапла
21:54
Депутат Верховной Рады рассказал о праве США претендовать на Крым (9)
21:48
Видео: почему многие люди до сих пор подают декларацию о доходах в бумажном виде?
21:46
Убила без ножа! Куда только смотрит стилист Эвелин Сепп? (фото)
21:32
ЕС продлил на год санкции в отношении Беларуси
21:21
Гибель ребенка в парке развлечений "Вудила": обвинение никому не предъявили, а дело закрыли
21:16
Минюст хочет ограничить скрытое участие политиков в бизнесе
20:55
Европейский лоукостер предложит авиабилеты из Европы в США за 66 евро
Все новости
LimonЦеликом
Убила без ножа! Куда только смотрит стилист Эвелин Сепп? (фото)

Убила без ножа! Куда только смотрит стилист Эвелин Сепп? (фото)

Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!

Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!

Добро пожаловать в танцевальный АД! В Таллинне стартует новая дерзкая вечеринка

Добро пожаловать в танцевальный АД! В Таллинне стартует новая дерзкая вечеринка

27. фев
Актeр Николай Караченцов госпитализирован после аварии под Москвой (1)
27. фев
Звезд мировой метал-сцены в Таллинне умилила семилетняя девочка: смотрите эксклюзивную галерею и видео!
27. фев
Limon.ee приглашает! Разыгрываем шесть билетов на новую российскую комедию «Одноклассницы. Новый поворот»
27. фев
Виктор Янукович развелся с женой и обрел счастье с сестрой своей кухарки
KrasotkaЦеликом
Лунный календарь стрижек на март

Лунный календарь стрижек на март

Великий пост 2017: календарь питания по дням

Великий пост 2017: календарь питания по дням

Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм реже всех остальных

Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм реже всех остальных

27. фев
О чем переживает мужчина, когда ему делают минет?
27. фев
Пост и беременность: что нужно знать будущей маме
27. фев
Фото: бренд Moschino показал, как можно одеваться с помощью картона
27. фев
Неделя моды в Милане: храбрость и равенство от Versace
SportsЦеликом
На чемпионате Европы по легкой атлетике Россию представит лишь одна спортсменка

На чемпионате Европы по легкой атлетике Россию представит лишь одна спортсменка

Контракт на проведение в Сочи этапа

Контракт на проведение в Сочи этапа "Формулы-1" продлен до 2025 года

Команда по бенди попыталась оправдаться за матч с 20 голами в свои ворота

Команда по бенди попыталась оправдаться за матч с 20 голами в свои ворота

27. фев
Курьез: 175-сантиметровый баскетболист пробежал между ног 218-сантиметрового соперника
ВпрокЦеликом
Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц

Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц

Видео: почему многие люди до сих пор подают декларацию о доходах в бумажном виде?

Видео: почему многие люди до сих пор подают декларацию о доходах в бумажном виде?

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат (1)

23. фев
Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)
Погода
Эксперты рассказали, чем грозит изменение климата земледелию

Эксперты рассказали, чем грозит изменение климата земледелию

На этой неделе ожидается до 6 градусов тепла

На этой неделе ожидается до 6 градусов тепла

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Таллинне машина врезалась в дерево, водитель погиб

В Таллинне машина врезалась в дерево, водитель погиб

Гибель ребенка в парке развлечений

Гибель ребенка в парке развлечений "Вудила": обвинение никому не предъявили, а дело закрыли

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Педагоги Ласнамяэской гимназии просят дать второй шанс экс-директору Юрию Беляеву

Педагоги Ласнамяэской гимназии просят дать второй шанс экс-директору Юрию Беляеву

Эдгара Сависаара избрали в правление ласнамяэского отделения Центристской партии

Эдгара Сависаара избрали в правление ласнамяэского отделения Центристской партии (2)

Культура
П.И. Филимонов: «Лунный свет» получил «Оскара» по совокупности достоинств

П.И. Филимонов: «Лунный свет» получил «Оскара» по совокупности достоинств (1)

Борис Тух: нынешний «Оскар» - абсолютно предынфарктный

Борис Тух: нынешний «Оскар» - абсолютно предынфарктный

Самые читаемые
Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц
Заведующая популярного магазина одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(22)
В Таллинне машина врезалась в дерево, водитель погиб
Самолет упал на жилые дома в Калифорнии: есть погибшие
Убила без ножа! Куда только смотрит стилист Эвелин Сепп? (фото)
Топ комментариев
ДНР и ЛНР объявили ультиматум Украине в ответ на транспортную блокаду(44)
Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны(34)
Эстония предложила Литве создать совместный трибунал по расследованию преступлений коммунизма (25)
Заведующая популярного магазина одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(22)
Рогозин назвал трех союзников России(21)
Bалюта
USD
0,945 EUR
GBP
1,173 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 27.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees