SpaceX в 2018 году отправит туристов в полет вокруг Луны

Миссия будет осуществлена с помощью новой пилотируемой версии корабля Dragon, способной брать на борт экипаж. Она будет готова уже к концу текущего года. Dragon возьмет на борт двух космических туристов, которые заплатили для этого "значительную сумму", сообщили в SpaceX.

Новый пилотируемый Dragon Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует использовать для совершения полетов на Международную космическую станцию (МКС). "После того, как NASA приступит к полетам с использованием пилотируемого Dragon, SpaceX осуществит частную миссию, предусматривающую облет вокруг Луны и возвращение на Землю", - говорится в сообщении американской компании.

Первый полет обновленного Dragon к МКС, как ожидается, будет совершен позднее в этом году. Изначально он не будет брать на борт людей, миссии корабля с членами экипажа начнутся во II квартале 2018 года. После этого, в конце того же года, как раз и планируется коммерческий полет вокруг Луны. "Благодаря частным пилотируемым миссиям, в поддержку которых выступает NASA, долгосрочные затраты правительства (на использование Dragon) уменьшатся, а надежность полетов повысится", - заверили в SpaceX.

В роли носителя Dragon выступит тяжелая версии ракеты Falcon 9, которая пока находится на стадии разработки, ее первые тестовые запуски пройдут летом этого года. Как сообщили в SpaceX, запуск Dragon с двумя космическими туристами на борту будет произведен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с той же площадки, с которой стартовали корабли в рамках программы пилотируемых полетов Apollo.