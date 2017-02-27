Эдгара Сависаара избрали в правление ласнамяэского отделения Центристской партии

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Эдгара Сависаара избрали в правление ласнамяэского отделения Центристской партии2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар поздно вечером в понедельник, 27 февраля, был избран в правление ласнамяэского отделения Центристской партии, сообщает Rus.Err со ссылкой на утренние теленовости ETV+.

Выборы руководства округа прошли в присутствии более 200 членов политической организации. На пост председателя ласнамяэского округа Центристской партии переизбрали депутата Рийгикогу Ольгу Иванову. Изначально предполагалось, что конкуренцию ей составит старейшина Ласнамяэ Мария Юферева, но она в итоге отказалась от борьбы и выборы главы партийного отделения прошли на безальтернативной основе.

В ежегодном собрании ласнамяэского округа Центристской партии приняли участие и ее ведущие политики во главе с премьер-министром Юри Ратасом, евродепутатом Яной Тоом и вице-мэром Таллинна Михаилом Кылвартом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАласнамяэпартияцентристская партияэдгар сависаар
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