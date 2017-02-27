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Трамп обвинил Обаму в утечках информации

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Президент США Дональд Трамп считает, что за утечками в СМИ информации, направленной на его дискредитацию, стоит бывший глава американского государства Барак Обама и его люди. Такое мнение республиканец высказал в интервью телекомпании Fox News, фрагменты которого ранее были опубликованы, пишет ТАСС.

"Я думаю, что (бывший) президент Обама стоит за этим, потому что его люди определенно стоят за этим", - отметил Трамп. "Некоторые из утечек, вероятно, исходят как раз от этой группы", - считает президент.

Трамп заявил, что говорит об "очень серьезных утечках", которые "очень плохо" сказываются "на национальной безопасности" США, однако конкретно не пояснил, какую именно информацию, попавшую в СМИ, он имеет в виду.

В интервью, которое полностью выйдет в эфир позднее во вторник, глава Белого дома также добавил, что "никто никогда точно не знает, что происходит за кулисами" американской политики. "Ты, вероятно, можешь быть прав насчет чего-то, но никогда нельзя знать наверняка", - отметил он. "Но я также понимаю, что это политика, - сказал Трамп, говоря об утечках. - И это, вероятно, продолжится".

Ранее Трамп в интервью Fox News уже обвинял "людей Обамы" в том, что это именно они допустили утечки информации о подробностях телефонных переговоров действующего главы Белого дома с лидерами Мексики и Австралии. По словам Трампа, сотрудники, работавшие в администрации Обамы, все еще остаются в аппарате Белого дома и Совете национальной безопасности, сейчас идет работа по их замене новыми людьми.

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