Трамп обвинил Обаму в утечках информации

"Я думаю, что (бывший) президент Обама стоит за этим, потому что его люди определенно стоят за этим", - отметил Трамп. "Некоторые из утечек, вероятно, исходят как раз от этой группы", - считает президент.

Трамп заявил, что говорит об "очень серьезных утечках", которые "очень плохо" сказываются "на национальной безопасности" США, однако конкретно не пояснил, какую именно информацию, попавшую в СМИ, он имеет в виду.

В интервью, которое полностью выйдет в эфир позднее во вторник, глава Белого дома также добавил, что "никто никогда точно не знает, что происходит за кулисами" американской политики. "Ты, вероятно, можешь быть прав насчет чего-то, но никогда нельзя знать наверняка", - отметил он. "Но я также понимаю, что это политика, - сказал Трамп, говоря об утечках. - И это, вероятно, продолжится".

Ранее Трамп в интервью Fox News уже обвинял "людей Обамы" в том, что это именно они допустили утечки информации о подробностях телефонных переговоров действующего главы Белого дома с лидерами Мексики и Австралии. По словам Трампа, сотрудники, работавшие в администрации Обамы, все еще остаются в аппарате Белого дома и Совете национальной безопасности, сейчас идет работа по их замене новыми людьми.