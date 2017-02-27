Совпадение или заговор: смерть семи российских дипломатов вызывает подозрения

Постпред России при ООН 64-летний Виталий Чуркин неожиданно заболел в Нью-Йорке и 20 февраля нуждался в экстренной медицинской помощи, но врачи не смогли спасти ему жизнь, сообщает Postimees со ссылкой на The Independent.

По сообщениям СМИ России и США, у дипломата неожиданно случился инфаркт. Ему делали вскрытие, но так и не был найден ответ, могли ли проблемы с сердцем стать причиной смерти.

По сообщениям медицинской фирмы Axios, они не смогли объяснить смерть Чуркина, но симптомы у него были такие же как у посла России в Индии Александр Кадакин, который неожиданно умер 27 января. Российский консул в Афинах Андрей Маланин умер 9 января и еще один российский дипломат Сергей Кривов, который был дежурным комендантом в Генконсульстве в Нью-Йорке, умер в день выборов президента США, 8 ноября. Причиной смерти этих четырех дипломатов стал инфаркт и неожиданные проблемы с сердцем и быстро развивающаяся болезнь.

Андрей Карлов. / Scanpix

Еще два российских дипломата умерли, но насильственной смертью. 19 декабря прошлого года в Турции был застрелен 62-летний российский посол Андрей Карлов. На следующий день в Москве нашли тело бывшего сотрудника российского МИДа, главы Латиноамериканского департамента ведомства Петра Польшикова.

В Москве 26 декабря скончался 61-летний бывший руководитель КГБ Олег Еровинкин, которого подозревали, что он был информатором по делу о компромате на президента США Дональда Трампа. Тело Еровинкина было найдено в его же машине.

В этом доме было найдено тело Андрея Маланина/ Scanpix

Череда смертей российских дипломатов началась 8 ноября 2016 года, когда в Нью-Йорке был найден мертвым 63-летний дипломат Сергей Кривов. Расследование показало, что у него были раны на голове, вызванные полученными ударами.

Российское консульство сообщило, что дипломат упал и получил рану, но возникли слухи, что на самом деле у него был инфаркт и никаких ран не было.

В СМИ и соцсетях по поводу смерти семи российских дипломатов обсуждаются несколько версий теорий заговоров, почему от этих личностей необходимо было избавиться. Некоторые из них ссылаются на власти России и Путин, преступные организации и дипломатическую коррупцию.