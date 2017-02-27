Вторник, 28. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Врачебная ошибка: что делать, если вам поставили неправильный диагноз2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

В редакцию «МК-Эстонии» нередко обращаются читатели, недовольные нашей медициной. И жалобы эти касаются не только длинных очередей к врачам, но и тем, что им самим или их родным поставили неправильный диагноз, и это привело к тому, что болезнь оказалась запущена и процесс лечения занял много времени. Газета выяснила, существуют ли предписания о сроках, за которые пациенту должен быть поставлен диагноз, почему врачи порой ошибаются и куда обращаться, если изначально болезнь не была обнаружена.

Постановка неправильного диагноза или ситуация, при которой врачи вообще не могут поставить диагноз, одинаково плоха, ведь в этом случае пациент не получает надлежащего лечения. А, как известно, лечить запущенную болезнь гораздо сложнее и дольше, чем если причина проявившихся симптомов выявлена на ранней стадии.

Месяц без диагноза

Тетю Игоря Галину сильно тошнило, поднялась температура. Приехавшая на вызов скорая помощь решила госпитализировать 71-летнюю женщину, поскольку ее состояние вызывало опасения. Однако на момент обращения Игоря в редакцию диагноз за три недели нахождения в больнице женщине так и не был поставлен.

«Врачи ходят, пожимают плечами, а у человека в течение месяца живот болит практически каждый день. Температура поднималась аж до 40,7 градуса! И вот она лежит в больнице, а такое ощущение, что врачи ждут, пока она сама выздоровеет, встанет и уйдет, – возмущается Игорь. – Пугает это. Изначально врачи даже разрезали тетю, потому что у нее когда-то была операция на кишечнике, и они решили проверить эту версию. Но ничего не нашли, зашили и отпустили домой. Теперь у нее загноился шов, и вот она снова в больнице, где ей все еще не могут поставить диагноз».

Мужчина жалуется на то, что его родственница не может есть, ее постоянно тошнит, состояние ее здоровья оставляет желать лучшего. Им приходится каждый день ездить к Галине в надежде узнать у врачей что-то новое, но новостей нет.  

«Тяжело каждый день приходить к родному человеку и видеть искаженное от боли лицо. Это какое-то безразличие, и очень сильно раздражает чисто по-человечески. Любому человеку за месяц можно было бы поставить диагноз. Да и на ноги за месяц уже можно было поставить, – считает Игорь. – Пытаемся достучатся до врачей. Гастроэнтеролог приходила, сказала, что зря разрезали, но больше ничего не предпринимал никто».

Руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Ийрис Салури констатирует, что таких требований или критериев, которые бы устанавливали допустимые сроки, в которые пациенту должен быть поставлен диагноз, не существует.

«Кроме того, поставщик медицинских услуг заинтересован в том, чтобы диагноз был поставлен как можно раньше, так как от этого зависит дальнейшее лечение. Если у человека есть сомнение в поставленном ему диагнозе или он не получает никакого диагноза, у него всегда есть право на вторичное мнение», – добавляет представитель Департамента здоровья.

Вторичное мнение означает дачу оценки относительно правильности диагноза, назначенного лекарственного препарата или необходимости медицинской услуги, выясненных альтернатив и ожидаемого эффекта, а также рисков, связанных с оказанием медицинской услуги. Точный порядок, как и то, на каких условиях можно получить вторичное мнение и в каком объеме Больничная касса оплатит возмещение при его наличии, установлен постановлением министра социальных дел от 2002 года.

Ограниченный бюджет на исследования

Семейный врач Андрей Борисов рассказывает, что как каждый организм, так и каждая болезнь очень индивидуальна и имеет свои черты, так что одно и то же заболевание у разных людей может протекать по-разному.

«Во-первых, нельзя открыть книгу и по ней поставить диагноз. Уже давно многие болезни изменились и не протекают классически, как это описано в книгах, как этому учат врачей в университетах, – объясняет доктор. – Во-вторых, у нас почему-то люди наивно полагают, что уровень современной медицины позволяет диагностировать и лечить все болезни. К сожалению, мы не так развиты, как хотелось бы. Мы не все можем вылечить и не все возможно диагностировать, в противном случае мы все жили бы очень долго, а то и бесконечно».

В-третьих, если говорить о семейных врачах, Андрей Борисов обращает внимание, что они тоже не все могут и достаточно ограничены в возможностях диагностики.

«Есть исследования, которые мы просто не имеем права проводить, те же самые томографии или какие-то более сложные исследования, которые, может быть, как раз помогли бы поставить диагноз на более ранней стадии, – замечает Борисов. – Плюс мы ограничены фондом исследований, то есть существуют определенные суммы, установленные Больничной кассой, которые нельзя превышать. В результате ты хочешь назначить исследование, но начинаешь думать, уложишься ты или нет.  В других странах такого нет, так как это не дает врачам быть врачами».

Семейный врач добавляет, что в Эстонии достаточно маленькое население, поэтому редких заболеваний мало, врачи их видят, соответственно, не часто. И когда возникает сложный случай, возможно даже, врачи сталкиваются с заболеванием, которое еще не встречалось в Эстонии, вероятность ошибки, безусловно, повышается.

Вводящие в заблуждение симптомы

Кроме того, по словам Андрея Борисова, существует много заболеваний с похожими симптомами. Иногда это ложно наводит врачей на мысль, что они столкнулись с не очень серьезной проблемой.

«Невозможно всем людям, например, с температурой, назначать исследования по максимуму. Принцип медицины – идти от простого к сложному. Если человек кашляет, мы никогда не начинаем с проведения компьютерной томографии или биопсии. Мы начинаем с простого – анализа на воспаление, обычного рентгена легких и дальше идем по пути усложнения. Иногда из-за этого мы можем терять определенное время, – констатирует доктор. – Но по-другому, к сожалению, невозможно. Это общемировая система, и делать иначе ни экономически, ни медицински нецелесообразно. Мы и так в сложном экономическом положении, да и человека нет смысла облучать томографом каждый раз из-за простого кашля».

Говоря о схожих симптомах, семейный врач приводит в пример инфаркт, при котором классическими симптомами считаются боль в области груди, одышка. Но порой инфаркт может протекать абсолютно нетипично как у мужчин, так и у женщин. Иногда начинает болеть живот, чаще верхняя часть. Такие же симптомы бывают при гастрите.

Читайте статью целиком на mke.ee.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбольничная кассаврачврачебная ошибкадиагнознеправильный диагнозпациентсемейный врач
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
"оскар-2017"
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
10:51
Жесткая антиалкогольная политика не дает развиваться бизнесу Олега Гросса
10:50
Анна Седокова уже выбрала очень необычное имя для сына
10:46
В Таллинне можно будет получить бесплатную юридическую помощь по вопросам алиментов
10:46
Пассажирка поражена поступком водителя автобуса и от всей души благодарит его
10:45
Вы удивитесь! Что ест королева Елизавета II каждый день
10:34
Причиной убийства Таранкова стали 700 000 евро
10:28
Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз
10:22
Самый лучший день! Сегодня мы начинаем розыгрыш билетов на концерт Григория Лепса в Таллинне
10:16
Процесс над убийцей Таранкова продолжится выступлениями свидетелей
10:13
Туристы споили знаменитых багамских поросят насмерть
10:09
Совпадение или заговор: смерть семи российских дипломатов вызывает подозрения
10:06
Врачебная ошибка: что делать, если вам поставили неправильный диагноз (2)
09:59
Что приготовил последний день зимы? Читайте гороскоп на 28 февраля
09:55
Конфуз на «Оскаре 2017»: СМИ нашли виновника путаницы с конвертами «Лучший фильм»
09:49
Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мадейру за 195 евро!
09:41
Жена Караченцова рассказала о состоянии попавшего в аварию актера
09:05
Видео: «богатые русские дети» устроили дрифт на BMW в потоке машин (1)
08:47
Трамп обвинил Обаму в утечках информации
08:34
Педагоги Ласнамяэской гимназии просят дать второй шанс экс-директору Юрию Беляеву
08:32
Имби Паю: Зигмунд Фрейд против Путина и Трампа (1)
Все новости
LimonЦеликом
Убила без ножа! Куда только смотрит стилист Эвелин Сепп? (фото)

Убила без ножа! Куда только смотрит стилист Эвелин Сепп? (фото) (1)

Жена Караченцова рассказала о состоянии попавшего в аварию актера

Жена Караченцова рассказала о состоянии попавшего в аварию актера

Что приготовил последний день зимы? Читайте гороскоп на 28 февраля

Что приготовил последний день зимы? Читайте гороскоп на 28 февраля

10:50
Анна Седокова уже выбрала очень необычное имя для сына
10:45
Вы удивитесь! Что ест королева Елизавета II каждый день
10:22
Самый лучший день! Сегодня мы начинаем розыгрыш билетов на концерт Григория Лепса в Таллинне
09:55
Конфуз на «Оскаре 2017»: СМИ нашли виновника путаницы с конвертами «Лучший фильм»
KrasotkaЦеликом
Лунный календарь стрижек на март

Лунный календарь стрижек на март

Великий пост 2017: календарь питания по дням

Великий пост 2017: календарь питания по дням

Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм реже всех остальных

Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм реже всех остальных

27. фев
О чем переживает мужчина, когда ему делают минет?
27. фев
Пост и беременность: что нужно знать будущей маме
27. фев
Фото: бренд Moschino показал, как можно одеваться с помощью картона
27. фев
Неделя моды в Милане: храбрость и равенство от Versace
SportsЦеликом
На чемпионате Европы по легкой атлетике Россию представит лишь одна спортсменка

На чемпионате Европы по легкой атлетике Россию представит лишь одна спортсменка

Контракт на проведение в Сочи этапа

Контракт на проведение в Сочи этапа "Формулы-1" продлен до 2025 года

Команда по бенди попыталась оправдаться за матч с 20 голами в свои ворота

Команда по бенди попыталась оправдаться за матч с 20 голами в свои ворота

27. фев
Курьез: 175-сантиметровый баскетболист пробежал между ног 218-сантиметрового соперника
ВпрокЦеликом
Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз

Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз

Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц

Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц

Видео: почему многие люди до сих пор подают декларацию о доходах в бумажном виде?

Видео: почему многие люди до сих пор подают декларацию о доходах в бумажном виде? (1)

23. фев
Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат (1)
Погода
Эксперты рассказали, чем грозит изменение климата земледелию

Эксперты рассказали, чем грозит изменение климата земледелию

На этой неделе ожидается до 6 градусов тепла

На этой неделе ожидается до 6 градусов тепла

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Причиной убийства Таранкова стали 700 000 евро

Причиной убийства Таранкова стали 700 000 евро

Процесс над убийцей Таранкова продолжится выступлениями свидетелей

Процесс над убийцей Таранкова продолжится выступлениями свидетелей

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В Таллинне можно будет получить бесплатную юридическую помощь по вопросам алиментов

В Таллинне можно будет получить бесплатную юридическую помощь по вопросам алиментов

Педагоги Ласнамяэской гимназии просят дать второй шанс экс-директору Юрию Беляеву

Педагоги Ласнамяэской гимназии просят дать второй шанс экс-директору Юрию Беляеву

Культура
П.И. Филимонов: «Лунный свет» получил «Оскара» по совокупности достоинств

П.И. Филимонов: «Лунный свет» получил «Оскара» по совокупности достоинств (1)

Борис Тух: нынешний «Оскар» - абсолютно предынфарктный

Борис Тух: нынешний «Оскар» - абсолютно предынфарктный

Самые читаемые
Заведующая популярного магазина одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(23)
Совпадение или заговор: смерть семи российских дипломатов вызывает подозрения
Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц
Причиной убийства Таранкова стали 700 000 евро
Жена Караченцова рассказала о состоянии попавшего в аварию актера
Топ комментариев
ДНР и ЛНР объявили ультиматум Украине в ответ на транспортную блокаду(44)
Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны(34)
Эстония предложила Литве создать совместный трибунал по расследованию преступлений коммунизма (25)
Заведующая популярного магазина одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(23)
Telia TV прекратит трансляцию Russia Today(20)
Bалюта
USD
0,945 EUR
GBP
1,173 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 27.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees