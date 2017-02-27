Постановка неправильного диагноза или ситуация, при которой врачи вообще не могут поставить диагноз, одинаково плоха, ведь в этом случае пациент не получает надлежащего лечения. А, как известно, лечить запущенную болезнь гораздо сложнее и дольше, чем если причина проявившихся симптомов выявлена на ранней стадии.

Месяц без диагноза

Тетю Игоря Галину сильно тошнило, поднялась температура. Приехавшая на вызов скорая помощь решила госпитализировать 71-летнюю женщину, поскольку ее состояние вызывало опасения. Однако на момент обращения Игоря в редакцию диагноз за три недели нахождения в больнице женщине так и не был поставлен.

«Врачи ходят, пожимают плечами, а у человека в течение месяца живот болит практически каждый день. Температура поднималась аж до 40,7 градуса! И вот она лежит в больнице, а такое ощущение, что врачи ждут, пока она сама выздоровеет, встанет и уйдет, – возмущается Игорь. – Пугает это. Изначально врачи даже разрезали тетю, потому что у нее когда-то была операция на кишечнике, и они решили проверить эту версию. Но ничего не нашли, зашили и отпустили домой. Теперь у нее загноился шов, и вот она снова в больнице, где ей все еще не могут поставить диагноз».

Мужчина жалуется на то, что его родственница не может есть, ее постоянно тошнит, состояние ее здоровья оставляет желать лучшего. Им приходится каждый день ездить к Галине в надежде узнать у врачей что-то новое, но новостей нет.

«Тяжело каждый день приходить к родному человеку и видеть искаженное от боли лицо. Это какое-то безразличие, и очень сильно раздражает чисто по-человечески. Любому человеку за месяц можно было бы поставить диагноз. Да и на ноги за месяц уже можно было поставить, – считает Игорь. – Пытаемся достучатся до врачей. Гастроэнтеролог приходила, сказала, что зря разрезали, но больше ничего не предпринимал никто».

Руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Ийрис Салури констатирует, что таких требований или критериев, которые бы устанавливали допустимые сроки, в которые пациенту должен быть поставлен диагноз, не существует.

«Кроме того, поставщик медицинских услуг заинтересован в том, чтобы диагноз был поставлен как можно раньше, так как от этого зависит дальнейшее лечение. Если у человека есть сомнение в поставленном ему диагнозе или он не получает никакого диагноза, у него всегда есть право на вторичное мнение», – добавляет представитель Департамента здоровья.

Вторичное мнение означает дачу оценки относительно правильности диагноза, назначенного лекарственного препарата или необходимости медицинской услуги, выясненных альтернатив и ожидаемого эффекта, а также рисков, связанных с оказанием медицинской услуги. Точный порядок, как и то, на каких условиях можно получить вторичное мнение и в каком объеме Больничная касса оплатит возмещение при его наличии, установлен постановлением министра социальных дел от 2002 года.

Ограниченный бюджет на исследования

Семейный врач Андрей Борисов рассказывает, что как каждый организм, так и каждая болезнь очень индивидуальна и имеет свои черты, так что одно и то же заболевание у разных людей может протекать по-разному.

«Во-первых, нельзя открыть книгу и по ней поставить диагноз. Уже давно многие болезни изменились и не протекают классически, как это описано в книгах, как этому учат врачей в университетах, – объясняет доктор. – Во-вторых, у нас почему-то люди наивно полагают, что уровень современной медицины позволяет диагностировать и лечить все болезни. К сожалению, мы не так развиты, как хотелось бы. Мы не все можем вылечить и не все возможно диагностировать, в противном случае мы все жили бы очень долго, а то и бесконечно».

В-третьих, если говорить о семейных врачах, Андрей Борисов обращает внимание, что они тоже не все могут и достаточно ограничены в возможностях диагностики.

«Есть исследования, которые мы просто не имеем права проводить, те же самые томографии или какие-то более сложные исследования, которые, может быть, как раз помогли бы поставить диагноз на более ранней стадии, – замечает Борисов. – Плюс мы ограничены фондом исследований, то есть существуют определенные суммы, установленные Больничной кассой, которые нельзя превышать. В результате ты хочешь назначить исследование, но начинаешь думать, уложишься ты или нет. В других странах такого нет, так как это не дает врачам быть врачами».

Семейный врач добавляет, что в Эстонии достаточно маленькое население, поэтому редких заболеваний мало, врачи их видят, соответственно, не часто. И когда возникает сложный случай, возможно даже, врачи сталкиваются с заболеванием, которое еще не встречалось в Эстонии, вероятность ошибки, безусловно, повышается.

Вводящие в заблуждение симптомы

Кроме того, по словам Андрея Борисова, существует много заболеваний с похожими симптомами. Иногда это ложно наводит врачей на мысль, что они столкнулись с не очень серьезной проблемой.

«Невозможно всем людям, например, с температурой, назначать исследования по максимуму. Принцип медицины – идти от простого к сложному. Если человек кашляет, мы никогда не начинаем с проведения компьютерной томографии или биопсии. Мы начинаем с простого – анализа на воспаление, обычного рентгена легких и дальше идем по пути усложнения. Иногда из-за этого мы можем терять определенное время, – констатирует доктор. – Но по-другому, к сожалению, невозможно. Это общемировая система, и делать иначе ни экономически, ни медицински нецелесообразно. Мы и так в сложном экономическом положении, да и человека нет смысла облучать томографом каждый раз из-за простого кашля».

Говоря о схожих симптомах, семейный врач приводит в пример инфаркт, при котором классическими симптомами считаются боль в области груди, одышка. Но порой инфаркт может протекать абсолютно нетипично как у мужчин, так и у женщин. Иногда начинает болеть живот, чаще верхняя часть. Такие же симптомы бывают при гастрите.

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