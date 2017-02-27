Туристы споили знаменитых багамских поросят насмерть

Однако недавно по неизвестной причине свинки начали умирать, в связи с чем было начато расследование. Есть основания подозревать, что несчастных животных споили алкоголем туристы, что и стало для них роковым, пишет Travel and Leisure.

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“Мы часто видим людей, которые дают свиньям пиво, ром и катаются на них. Мы всякое видим”, - рассказал один из владельцев свиней Уэйд Никсон.

“Возможно, это ужасное несчастье, что свиньи съели что-то запрещенное. Знаю, что здесь бывает полно глупых туристов, которые дают им алкоголь, чтобы напоить свиней, но этих людей нельзя путать с турагентами, которые приезжают сюда из Нассау и очень бережно относятся к свиньям”, - заверила проводящая расследование Ким Аранья.

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В ходе расследования были взяты пробы воды, чтобы получить более четкое представление о причинах смерти. На данный момент результаты из лаборатории еще не поступили, при этом уже погибли семь хрюшек.

Свиновладельцы сотрудничают между собой, чтобы установить ограничения в заливе. Возможно, туристам разрешат наблюдать за свинками из-за ограждения или из лодки, но плавать с ними их больше не пустят.

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Свинки быстро стали одной из наиболее популярных достопримечательностей. То, как свиньи попали на остров и поселились около моря, точно не знает никто. Свинки весьма дружелюбны и охотно подбегают ко всем гостям и подплывают к лодкам.