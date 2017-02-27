Причиной убийства Таранкова стали 700 000 евро

Вину человека в Эстонской Республике признает суд, но вчера в суде Воробей сам сказал, что убил Таранкова. По его словам, при возникшей ситуации в живых мог остаться только один из них: или Таранков, или он сам. Поскольку Таранков говорил Воробью, что планирует с ним разобраться, обвиняемый решил взять свою судьбу в свои руки.

Воробей знал Таранкова с детства, поскольку лидер преступного мира и его отец были друзьями – в тот судьбоносный день Таранков находился неподалеку от дома семьи Воробей, оттуда он и приехал на рыбалку. Благодаря этому знакомству, Воробей мог пользоваться именем Таранкова во многих компаниях и ситуациях. Другое дело, что об этом думал сам Таранков, но для Воробья это был мощный козырь. Самый сильный в том мире со своими правилами.

Возможно, Таранков не так уверенно стоял за Воробьем, но важно то, что другие думали именно так. По словам Воробья, даже школьники знали, кто такой Таранков – влиятельный, сильные и очень уважаемый человек в преступном мире. Воробей сказал, что знакомые позвали его в топливный бизнес, чтобы он выступил в качестве гаранта в сделках – человеком, который поможет в случае, если возникнут какие-то проволочки. В итоге они и возникли.

Пропали 700 000 евро

В чем заключались эти проволочки, по вчерашнему рассказу Воробья, понять крайне сложно, поскольку один раз он сказал, что 700 000 евро были потрачены на покупку лицензии для оборота топлива в большом количестве, а в другой заявил, что на покупку самого топлива. Но смешного тут ничего нет, поскольку главное заключается в том, что были 700 000 евро, и вдруг они исчезли.

Из-за этого между Таранковым и Воробьем вспыхнула ссора. «Поскольку я не говорил ему об этой сделке, то для него я стал чертом. Это слово говорит само за себя», - объяснил Воробей причину конфликта.

По его словам, он пытался уладить возникшие проблемы, но безуспешно, поскольку, когда он пришел к Таранкову, Николай его не принял. С этого момента Воробей все понял – рано или поздно ему придется проститься с жизнью. Для самозащиты он заказал себе бронежилет на Украине, но в Эстонию он не попал, поскольку из-за разного рода формальностей его тормознули на границе.

Но Воробей переживал не только из-за своей жизни, поскольку, по словам его друга, его предупредили, что нахождение с Воробьем в неправильное время в неправильном месте может стать для него судьбоносным. Сидящий на скамье подсудимых мужчина, по его словам, был уверен, что все эти угрозы реальные. Как-то раз мимо его дома медленно проехала машина, а сидевшие в них мужчины смотрели только на него. «Чем это еще могло быть? Они явно следили за мной», - так он описывает то событие.

Посещение места преступления

Для Воробья все было ясно: нужно еще раз поговорить с Таранковым, но если ничего не получится, нужно быть готовым к самому худшему. Он дважды в августе прошлого года приезжал на то самое место у залива Саунья, которое является популярным у местных рыбаков для спуска лодок на воду. Страстный рыбак Таранков тоже бывал там.

Воробей обошел возможное место нападения и стал ждать своего момента. Снова он приехал в Саунья 12 сентября, когда и узнал, что завтра Николай поедет на рыбалку. В доме отца Воробья жил один общий знакомый, который в тот день готовил для Таранкова снасти.

На следующий день, рано утром, Воробей приехал в Саунья и припарковал свою машину в стороне от места, где рыбаки спускают свои лодки на воду, чтобы Таранков ее не заметил. После этого он спрятался в высокой траве и стал поджидать свою жертву. С собой у него был пистолет CZ-99 с как минимум семью патронами.

Когда Таранков приехал на место на своем автомобиле Toyota Landcruiser, Воробей подошел к нему, чтобы поговорить. По его словам, он попросил прощения, но Таранков продолжил в том же духе и даже спросил: не рехнулся ли Воробей, чтобы вот так прийти не встречу. Не рехнулся, но вышел из себя: реакция Таранкова привела к тому, что Воробей с расстояния в пару метров выпустил в него шесть пуль, седьмая была контрольной – в голову. Некоронованный лидер преступного мира был убит.

Воробей сбежал с места преступления, но внезапно обнаружил, что оставил рядом с убитым шапку. Вернувшись, он решил положить труп Таранкова в машину, и перегнать ее чуть в сторону. Поскольку в то же время на берег пришли другие рыбаки, около 40 минут он прятался в траве. Еще через полчаса он закопал орудие убийства.

Мимо машины Таранкова прошло много рыбаков, но ни один из них не подошел к ней близко. На следующий день на место убийства пришел знакомый. В Саунья он приехал по просьбе друга, который попросил поискать Николая, который вроде бы пропал.

Поскольку двери машины не были закрыты, труп Таранкова он нашел тут же и сразу позвонил в полицию. Всего через пару часов на всех новостных порталах появилась новость о том, что лидера преступного мира Николая Таранкова нашли убитым.