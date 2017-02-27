Пассажирка поражена поступком водителя автобуса и от всей души благодарит его

На позапрошлой неделе Силли Яанус спешила на автовокзал в Курессааре, в голове крутились мысли о предстоящей поездке в Италию, пишет Saarte Hääl. Зайдя в автобус Sarbuss, она обнаружила, что мобильный телефон, без которого сложно представить современную жизнь, остался дома.

«Зашла в автобус и решила проверить наличие зарядки для телефона. Тогда поняла, что не взяла ни зарядку, ни телефон», - поведала женщина. Пассажиры посоветовали ей обратиться со своей печалью к водителю автобуса.

«Я рассказала ему о своей проблеме. Недолго думая, водитель автобуса спросил, где я живу, и мы поехали от автовокзала к парку, чтобы я забрала из дома свою вещь», - рассказала Силли.

«Все пассажиры были единодушны, что без телефона я не могу, поэтому согласились сделать небольшой крюк. Водителю автобуса я потом подарила коробку конфет», - добавила женщина.