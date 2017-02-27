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В Таллинне можно будет получить бесплатную юридическую помощь по вопросам алиментов

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Таллинская городская канцелярия вместе с Союзом юристов Эстонии проводит в следующий понедельник, 6 марта, в зале обслуживания городской управы (пл. Вабадузе, 7) "Правовую аптеку", бесплатная  помощь в которой будет оказываться по вопросам, связанным с алиментами, сообщает Раэпресс. 

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что многолетняя практика оказания бесплатной юридической помощи как на эстонском, так и на русском языке по разным аспектам права доказывает необходимость и популярность  этой услуги поскольку многим помощь наших крупных юридических бюро оказывается не по карману.

В нынешнем году состоятся еще пять "Правовых аптек" в разных частях города  - в Мустамяэ, Хааберсти, Кесклинне, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне, причем посвящены они будут трудовому, семейному и обязательственному праву, вопросам  наследства и деятельности квартирных товариществ.  Бесплатность услуги не означает ее низкое качество - консультировать будут ведущие специалисты страны. По вопросам алиментов они помогут подготовить и соответствующие документы. 

В прошлом году были проведены пять "Правовых аптек" на эстонском и русском языках, услугами которых воспользовались более 1000 таллинцев. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАалиментыпомощьталлиннюрист
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