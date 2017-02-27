В Таллинне можно будет получить бесплатную юридическую помощь по вопросам алиментов

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что многолетняя практика оказания бесплатной юридической помощи как на эстонском, так и на русском языке по разным аспектам права доказывает необходимость и популярность этой услуги поскольку многим помощь наших крупных юридических бюро оказывается не по карману.

В нынешнем году состоятся еще пять "Правовых аптек" в разных частях города - в Мустамяэ, Хааберсти, Кесклинне, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне, причем посвящены они будут трудовому, семейному и обязательственному праву, вопросам наследства и деятельности квартирных товариществ. Бесплатность услуги не означает ее низкое качество - консультировать будут ведущие специалисты страны. По вопросам алиментов они помогут подготовить и соответствующие документы.

В прошлом году были проведены пять "Правовых аптек" на эстонском и русском языках, услугами которых воспользовались более 1000 таллинцев.