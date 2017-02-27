Жесткая антиалкогольная политика не дает развиваться бизнесу Олега Гросса

“Рост покупательской способности явно ощущается. Зарплаты выросли, а вместе с ними и экономика, - прокомментировал Гросс прошлогодний рост экономики на 1,6%. - Это не очень много, но как минимум не негативно”.

Он также сообщил, что у торговой сети Grossi в прошлом году дела шли чуть лучше, а ее оборот вырос на 10%. Это позволяет открывать новые магазины. В этом году фирма откроет их целых пять.

Гросс признает, что магазинных площадей в расчете на одного человека в Эстонии очень много, но, по его словам, это во многом зависит от конкретного места. “Есть места, которые переинвестированы, и есть места, где ничего нет. Это очень локально”.

По словам Гросса, дела в торговле идут достаточно хорошо, за исключением мелких магазинов в Южной Эстонии. Очень быстрый рост цены на алкоголь заставляет местных жителей ездить за ним в Латвию, где, помимо алкоголя, закупается и все остальное, убежден Гросс.

Гросс планировал открыть свои магазины и в Южной Эстонии, в первую очередь, в Валга, но из-за жесткой антиалкогольной политики был вынужден притормозить. “У нас велись там серьезные переговоры, но сейчас мы перечеркнули это. Там к тому же самый бедный регион”.

Гросса также беспокоит, что крупные магазины со следующего года, чтобы спрятать алкоголь, будут вынуждены строить непрозрачные перегородки.

“Это очередной бессмысленный расход, который придется нести магазинам. Это только ущемляет более интеллигентных покупателей. Тех, кто страдает зависимостью, стены не интересуют, у них конкретные покупательские предпочтения: самое дешевое и крепкое”, - считает Гросс.