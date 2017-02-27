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Фото читателя: кто ответит за устроенный в подъезде беспорядок?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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«Председатель затеяла ремонт в подъезде. Просыпаюсь от жуткого шума, из квартиры не выйти, поскольку двери завалены камнями от стен, которые ломают в подъезде. Коридор весь в пыли, двери квартир, а также подъездные двери не оклеены пленкой и тоже в пыли и грязи», - пишет читатель Rus.Postimees.

«Должна ли председатель и строительная фирма заклеить двери, а также повесить предупреждения о запланированных в подъезде ремонтных работах?» - спрашивает читатель.

Отвечает руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари:

Скорее всего, ремонт "затеяла" не председатель, а квартирное товарищество. Эти работы должны были быть включены в план хозяйствования на 2017 год и отражены в бюджете товарищества. Так что вряд ли они могли явиться таким уж сюрпризом для вашего читателя. На основании ч. 1 ст. 11 Закона о квартирной собственности собственник квартиры обязан при пользовании предметом долевой собственности воздерживаться от действий, влияние которых на других собственников квартир превышает пределы воздействий, вытекающих из обычного пользования названной собственностью. Также он обязан переносить воздействия, остающиеся в пределах, предусмотренных в п. 1 указанной части (п.2 ч. 1 ст. 11).

В то же время собственник квартиры может требовать, чтобы пользование реальной частью квартирной собственности и предметом долевой собственности осуществлялось в соответствии с законом, а также соглашениями и решениями собственников квартир. Если пользование предметом долевой собственности не урегулировано, необходимо руководствоваться интересами собственников квартир (ч. 3 ст. 12).

Но участник долевой собственности вправе требовать от других участников долевой собственности, чтобы владение и пользование вещью, находящейся в долевой собственности, осуществлялись в соответствии с интересами всех ее участников. Участники долевой собственности должны строить свои взаимоотношения на принципе добросовестности, прежде всего, воздерживаться от причинения вреда правам других участников долевой собственности (ч. 5 ст. 72 Закона о вещном праве).

Из вышесказанного можно сделать вывод, что собственник квартиры обязан переносить только те воздействия, которые вытекают из обычного пользования собственностью. Если воздействия превышают обычные, то их наличие допустимо только в том случае, если работы делаются в интересах всех собственников квартир подъезда и вопросы, связанные с ремонтом урегулированы соглашением или решением сособственников.

Исходя из принципа добросовестности, правление квартирного товарищества вполне могло бы предупредить загодя о начале ремонтных работ, но из закона подобного требования не вытекает. Строительная фирма, производя работы, исходит из ценового предложения и договора, заключенного с товариществом. Юрист не может судить о том, насколько целесообразно оклеивать пленкой двери на время ремонта подъезда.

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