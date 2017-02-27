Вторник, 28. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Бывший офицер Литвы и гражданин России осуждены за шпионаж

BNS
BNS
/
/
:

Шяуляйский окружной суд (ШОС) во вторник признал виновными в шпионаже бывшего офицера Вооруженных сил (ВС) Литвы и гражданина России.

Гражданин России Сергей Моисеенко (66) приговорен к десяти годам и шести месяцам лишения свободы, он также осужден за незаконное хранение боеприпасов. Бывший офицер Авиабазы ВВС Литвы Сергей Пусин приговорен за шпионаж к пяти годам лишения свободы, сообщил BNS пресс-атташе суда Витаутас Йончас.

Суд пришел к выводу, что Пусин собрал и за период с 2012 года до конца 2014 года передал российской разведке информацию о ВС Литвы и деятельности миссии воздушной полиции НАТО, местах дислокации воинских подразделений, операциях в Афганистане, об управляемых дистанционным способом разведывательных беспилотниках, их полетах и возможных местах их дислокации.

Российской разведке были переданы и копии документов Минобороны Литвы, личных дел некоторых офицеров авиабазы ВВС Литвы. Часть переданных документов имела гриф "секретно".

Гражданин Литвы Айнас Казлаускас, который обвинялся в незаконном распоряжении взрывчаткой, ручной гранатой и боеприпасами, осужден условно на два года и восемь месяцев лишения свободы, исполнение наказания для него отложено на два года. Обвинения в шпионаже Казлаускасу предъявлены не были.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАлитвароссиясудшпионаж
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
"оскар-2017"
Limon.ee
Krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
12:37
Галерея: космические пейзажи в африканской глубинке
12:31
Что это и откуда? Покупка в Rimi ужаснула покупательницу (фото)
12:30
Британская пара заменила настоящих детей игрушечными
12:24
Срочно перестань делать этих десять вещей, или ты навсегда останешься бедняком!
12:23
Срочно! Мы уже знаем, кто представит Эстонию на «Евровидении»!
12:18
Умер легендарный советский хоккеист
12:13
Половина пациентов дарит крупную сумму государству
12:12
На границе Таллинна вырастет новый жилмассив
12:10
Дефицит гормонов щитовидной железы повышает риск выкидыша и других проблем
12:06
В марте вырастет зарплата таллиннских молодежных работников
11:54
Смотрите фото: красивая дизайнерская квартира в парковой зоне Кадриорга
11:54
Полиция просит помощи: мужчина пошел в магазин и пропал
11:47
Фото и видео: в Таллинне микроавтобус сбил пешехода
11:44
Жену Караченцова назвали виновницей ДТП с участием актера
11:39
Видео: от насморка можно избавиться за одну минуту! Нужны только пальцы!
11:37
Кошка вернулась домой с письмом, которое раскрыло ее тайну
11:36
Эстонского актера приговорили к условному сроку за вождение в нетрезвом виде
11:27
Из трубы с горячей водой течет холодная, а перерасчет не делают
11:25
Талантливая ясновидящая Илона Калдре в стихах рассказала, как избавиться от любых болезней!
11:24
Фото читателя: кто ответит за устроенный в подъезде беспорядок?
Все новости
LimonЦеликом
Конфуз на «Оскаре 2017»: СМИ нашли виновника путаницы с конвертами «Лучший фильм»

Конфуз на «Оскаре 2017»: СМИ нашли виновника путаницы с конвертами «Лучший фильм»

Жена Караченцова рассказала о состоянии попавшего в аварию актера

Жена Караченцова рассказала о состоянии попавшего в аварию актера

Вы удивитесь! Что ест королева Елизавета II каждый день

Вы удивитесь! Что ест королева Елизавета II каждый день

12:24
Срочно перестань делать этих десять вещей, или ты навсегда останешься бедняком!
12:23
Срочно! Мы уже знаем, кто представит Эстонию на «Евровидении»!
11:44
Жену Караченцова назвали виновницей ДТП с участием актера
11:39
Видео: от насморка можно избавиться за одну минуту! Нужны только пальцы!
KrasotkaЦеликом
Лунный календарь стрижек на март

Лунный календарь стрижек на март

Великий пост 2017: календарь питания по дням

Великий пост 2017: календарь питания по дням

Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм реже всех остальных

Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм реже всех остальных

12:30
Британская пара заменила настоящих детей игрушечными
12:10
Дефицит гормонов щитовидной железы повышает риск выкидыша и других проблем
27. фев
О чем переживает мужчина, когда ему делают минет?
27. фев
Пост и беременность: что нужно знать будущей маме
SportsЦеликом
Умер легендарный советский хоккеист

Умер легендарный советский хоккеист

На чемпионате Европы по легкой атлетике Россию представит лишь одна спортсменка

На чемпионате Европы по легкой атлетике Россию представит лишь одна спортсменка

Контракт на проведение в Сочи этапа

Контракт на проведение в Сочи этапа "Формулы-1" продлен до 2025 года

27. фев
Команда по бенди попыталась оправдаться за матч с 20 голами в свои ворота
ВпрокЦеликом
Фото читателя: кто ответит за устроенный в подъезде беспорядок?

Фото читателя: кто ответит за устроенный в подъезде беспорядок?

Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз

Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз

Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц

Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц

27. фев
Видео: почему многие люди до сих пор подают декларацию о доходах в бумажном виде? (1)
Погода
Кошка вернулась домой с письмом, которое раскрыло ее тайну

Кошка вернулась домой с письмом, которое раскрыло ее тайну

Эксперты рассказали, чем грозит изменение климата земледелию

Эксперты рассказали, чем грозит изменение климата земледелию

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Полиция просит помощи: мужчина пошел в магазин и пропал

Полиция просит помощи: мужчина пошел в магазин и пропал

Эстонского актера приговорили к условному сроку за вождение в нетрезвом виде

Эстонского актера приговорили к условному сроку за вождение в нетрезвом виде

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В марте вырастет зарплата таллиннских молодежных работников

В марте вырастет зарплата таллиннских молодежных работников

Фото и видео: в Таллинне микроавтобус сбил пешехода

Фото и видео: в Таллинне микроавтобус сбил пешехода

Культура
П.И. Филимонов: «Лунный свет» получил «Оскара» по совокупности достоинств

П.И. Филимонов: «Лунный свет» получил «Оскара» по совокупности достоинств (1)

Борис Тух: нынешний «Оскар» - абсолютно предынфарктный

Борис Тух: нынешний «Оскар» - абсолютно предынфарктный

Самые читаемые
Причиной убийства Таранкова стали 700 000 евро
Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз
Совпадение или заговор: смерть семи российских дипломатов вызывает подозрения(3)
Заведующая популярного магазина одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(23)
Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц
Топ комментариев
ДНР и ЛНР объявили ультиматум Украине в ответ на транспортную блокаду(44)
Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны(34)
Эстония предложила Литве создать совместный трибунал по расследованию преступлений коммунизма (25)
Заведующая популярного магазина одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(23)
Рогозин назвал трех союзников России(21)
Bалюта
USD
0,945 EUR
GBP
1,173 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 27.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees