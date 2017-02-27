Бывший офицер Литвы и гражданин России осуждены за шпионаж

Гражданин России Сергей Моисеенко (66) приговорен к десяти годам и шести месяцам лишения свободы, он также осужден за незаконное хранение боеприпасов. Бывший офицер Авиабазы ВВС Литвы Сергей Пусин приговорен за шпионаж к пяти годам лишения свободы, сообщил BNS пресс-атташе суда Витаутас Йончас.

Суд пришел к выводу, что Пусин собрал и за период с 2012 года до конца 2014 года передал российской разведке информацию о ВС Литвы и деятельности миссии воздушной полиции НАТО, местах дислокации воинских подразделений, операциях в Афганистане, об управляемых дистанционным способом разведывательных беспилотниках, их полетах и возможных местах их дислокации.

Российской разведке были переданы и копии документов Минобороны Литвы, личных дел некоторых офицеров авиабазы ВВС Литвы. Часть переданных документов имела гриф "секретно".

Гражданин Литвы Айнас Казлаускас, который обвинялся в незаконном распоряжении взрывчаткой, ручной гранатой и боеприпасами, осужден условно на два года и восемь месяцев лишения свободы, исполнение наказания для него отложено на два года. Обвинения в шпионаже Казлаускасу предъявлены не были.