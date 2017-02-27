В Сеуле сообщили об отказе России задержать подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии установила, что четверо подозреваемых покинули страну сразу после убийства Ким Чон Нама. По данным следствия, чтобы добраться до Пхеньяна, они воспользовались авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток, передает NEWSru.

Спецслужбы Южной Кореи в срочном порядке просили российскую сторону выяснить местонахождение подозреваемых, говорится в статье в «Чунан ильбо», которую цитирует РИА «Новости». По данным источника издания, Сеул впервые обратился к Москве с просьбой о задержании подозреваемых для проверки их личностей. Однако российская сторона не выполнила эту просьбу и позволила четырем мужчинам покинуть страну, утверждает собеседник издания.

Как пишет «Чунан ильбо», так как расследование убийства Ким Чон Нама находилось в тот момент в начальной стадии, а у подозреваемых было гражданство КНДР, Россия не имела достаточных оснований выполнить просьбу Сеула.

В настоящее время полиция Малайзии разыскивает четырех граждан КНДР - Ли Чжи Хена, Ли Чжэ Нама, Хон Чон Хака и О Чжон Гиля, - которые, по данным следствия, находятся в Пхеньяне.

Ким Чон Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье. По данным властей Малайзии, смерть наступила из-за паралича, вызванного действием нервно-паралитического токсина VX.

По подозрению в причастности к преступлению арестованы гражданка Индонезии, гражданка Вьетнама, гражданин Малайзии, а также уроженец Северной Кореи.

Накануне стало известно, что разведка Южной Кореи считает организаторами убийства Ким Чон Нама сотрудников двух северокорейских министерств. Среди восьми подозреваемых в преступлении четыре человека работают в Министерстве государственной безопасности КНДР, еще двое - в Министерстве иностранных дел, сообщили в парламенте страны.