Смотрите фото: красивая дизайнерская квартира в парковой зоне Кадриорга

Двухкомнатная квартира находится в Кадриорге, рядом со стадионом и парком, в построенном десять лет назад доме. В комнатах и ванной комнате - очень большие окна. В гостиной, спальне и даже ванной - французские балконы.
Дизайн квартиры выдержан в скандинавском стиле: доминируют светлые тона, натуральное дерево и лаконичная мебель. На полу - натуральный дубовый паркет, межкомнатные двери имеют магнитные замки и дизайнерские ручки. Находящиеся в гостиной часы и полка для книг и бутылок - творчество эстонских дизайнеров.
Фото: KV.EE
В открытой кухне - мебель из массива дуба, а фартук выложен красивой керамической плиткой оригинальной формы.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
В спальне - кровать, созданная дизайнером Арго Тамме.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
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