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Смотрите фото: красивая дизайнерская квартира в парковой зоне Кадриорга

Rus.Postimees.ee
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Если вам нравится скандинавский стиль, эта  квартира в Кадриорге - для вас: светло, стильно и оригинально.  

Двухкомнатная квартира находится в Кадриорге, рядом со стадионом и парком, в построенном десять лет назад доме. В комнатах и ванной комнате - очень большие окна. В гостиной, спальне и даже ванной - французские балконы.  

Дизайн квартиры выдержан в скандинавском стиле: доминируют светлые тона, натуральное дерево и лаконичная мебель. На полу - натуральный дубовый паркет, межкомнатные двери имеют магнитные замки и дизайнерские ручки. Находящиеся в гостиной часы и полка для книг и бутылок - творчество эстонских дизайнеров. 

Фото: KV.EE

В открытой кухне - мебель из массива дуба, а фартук выложен красивой керамической плиткой оригинальной формы. 

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

В спальне - кровать, созданная дизайнером Арго Тамме.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Больше фотографий и информации о квартире найдете на странице KV.EE.

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