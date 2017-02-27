Полиция просит помощи: мужчина пошел в магазин и пропал

Последний раз мужчину видели 18 февраля около 18.00 в деревне Каагвере в волости Мякса, откуда он собирался пойти в магазин Луунья, но пропал по дороге. Обычно он шел в магазин по льду Эмайыги, но в то время речка не замерзла. «Сосед смог сказать, в какой магазин и когда пошел Йоэль, так как тот взял у него деньги на покупки. Сначала местные искали мужчину своими силами, выходили на лодке в реку, но нигде его не нашли. За помощью они обратились в полицию», - описал региональный полицейский Анти Пейпонен.

Предполагалось, что мужчина мог утонуть при неустановленных обстоятельствах, и после попыток полиции и добровольцев найти Йоэля была проведена дополнительная поисковая операция на Эмайыги. «Несчастный случай возможен, но также не исключено, что по неизвестной причине Йоэль мог изменить свои планы и отправиться куда-нибудь еще. Кроме того, и ранее мужчина на долгое время покидал дом», - объяснил полицейский.

Приметы Йоэля: рост 175 см, редкие волосы рыжеватого оттенка. Он был одет в темные джинсы, синюю куртку с красно-серыми полосками и черно-красную шапку с помпоном.

Всех, кто что-нибудь знает о месторасположении Йоэля, полиция просит позвонить по телефону 730 8745 или 612 3000.