Половина пациентов дарит крупную сумму государству

В 2016 году Больничная касса компенсировала стоимость лекарств, входящих в список льготных, на сумму 131,5 млн евро, что на 17% больше, чем годом ранее, пишут Terviseuudised. Самые крупные компенсации получили пациенты, принимавшие лекарства от сахарного диабета, рака и гепатита С.

Дополнительную компенсацию за лекарства застрахованный пациент получает в том случае, если он тратит на льготные лекарства более 300 евро в год – без учета своей обязательной доли, т.е. платы за рецепт и суммы, превышающей предельную цену. Для получения компенсации человек должен подать ходатайство в Больничную кассу.

Больничная касса из суммы, превышающей 300 евро, возвращает половину, а из суммы свыше 500 евро – 90%.

По словам представительницы Больничной кассы Кайди Казенымм, в 2016 году дополнительная компенсация за лекарства была выплачена в размере 391 000 евро, а в 2015 году – 349 000 евро. “Половина пациентов не подает ходатайство о получении дополнительной компенсации за лекарства, хотя на самом деле у них есть на это право”, - сказала она.

По словам Казенымм, средняя стоимость одного льготного рецепта вполне по карману застрахованному в Больничной кассе человеку, однако растет число тех пациентов, которым необходимо для лечения несколько разных лекарств.