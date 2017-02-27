Пора покупать хутор: найдите среди этих пяти самый красивый, самый дорогой и самый дешевый

1. Хутор недалеко от моря в волости Пёйде на Сааремаа

Фото: KV.EE

Самым большим недостатком этого с большим тщанием и вниманием реновированного деревянного дома являются большие счета за электричество, так как во всем доме установлено электроотопление.

2. Хутор в волости Ридала, Ляэнемаа

/ KV.EE

Деревянный дом 1890 года постройки находится в национальном парке Матсалу около моря. Уже есть новая камышовая крыша и внешняя деревянная обшивка, внутри дом читый и аккуратный и вполне пригоден для жилья.

3. Очень романтический хутор в волости Пюхалепа на Хийумаа

Фото: KV.EE

Построенный в 1900 году дом в отличном состоянии ищет нового хозяина. Вдобавок к жилому дому имеется амбар, построенный десять лет назад.

4. Для тех, кто предпочитает ремонтировать самостоятельно

Фото: KV.EE

Хутор в волости Канепи в Пыльвамаа вроде бы обжитой, но разве что для неприхотливого человека. На приусадебном участке большое количество разнообразных построек разного возраста, назначения и состояния.

5. Хорошее предложение в Вильяндимаа

Фото: KV.EE

Хутор находится в 18 километрах от Вильянди, в волости Халлисте. На участке находится пруд, а поблизости - озеро.