Галерея: космические пейзажи в африканской глубинке

Поначалу кажется, что это кадры из какого-нибудь фантастического фильма, но сделаны они в Эфиопии. Вулкан Даллоли пестрит разными красками, поскольку здесь на поверхность выходит огромное количество минералов и тяжелых металлов.

Несмотря на то, что Даллоли известен как вулкан, в действительности он представляет собой гидротермическое поле, которое простирается на несколько километров. Его космическая поверхность может быть весьма опасной, поскольку температура здесь может зачастую достигать свыше 50 градусов.