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Галерея: космические пейзажи в африканской глубинке

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

На просторах Африки можно найти совершенно фантастические пейзажи, которые выглядят как инопланетные.

Поначалу кажется, что это кадры из какого-нибудь фантастического фильма, но сделаны они в Эфиопии. Вулкан Даллоли пестрит разными красками, поскольку здесь на поверхность выходит огромное количество минералов и тяжелых металлов.

Несмотря на то, что Даллоли известен как вулкан, в действительности он представляет собой гидротермическое поле, которое простирается на несколько километров. Его космическая поверхность может быть весьма опасной, поскольку температура здесь может зачастую достигать свыше 50 градусов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАафрикавулканпейзаж
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