На что способны профессионалы: смотрим дизайнерский проект в Таллинне

Автор дизайнерского проекта, о котором мы хотим рассказать - архитектор внутреннего пространства Грете Лаан. Клиент раньше жил в темном старинном доме, обставленном антикварной мебелью. Наверное, отчасти поэтому он предпочел простор и светлые тона. Несмотря на то, что у архитектора были полностью развязаны руки и заказчик предложил ей полную свободу действий, конкретные пожелания у него все-таки имелись, и их нельзя было игнорировать.



«Так как высота потолков на втором этаже дома достигала 4,5 метров, естественно, заказчик хотел использовать это помещение, предназначенное для младшего сына, максимально эффективно. Пришлось заказывать специальную мебель, и сотрудничество с a:ruut оказалось успешным. Мебель вышла удачной, как по внешнему виду, так и по своим практическим свойствам. В мою задачу входило не только разработать и заказать мебель, но и сделать проект внутренних строительных работ. Результатом заказчик остался доволен», - рассказала Лаан о своей работе над проектом.

Фото: a:ruut

Фото: a:ruut

При оформлении остальных комнат специфических пожеланий не возникало. Правда, была одна интересная история. За несколько лет семья собрала небольшую библиотеку и ее надо было где-то разместить. Решение получилось неожиданным. «В каждой комнате мы нашли место для книг. Где-то книжные полки оказались продолжением платяного шкафа, где-то книги поставили внутрь полок-кубиков. Со временем придется добавлять полки, но для этого в доме достаточно места», - говорит Лаан.

Фото: a:ruut

Фото: Hea Plaan

Работа шла постепенно, что-то приходилось осмысливать и переделывать. В основном, это касалось выбора материалов и дизайна мебели. Например, для ванной комнаты архитектор предложила использовать плитку своеобразного жемчужно-серого цвета, которая давно ей нравилась. «К счастью, эта плитка понравилась и клиенту и подошла сюда идеально», - Лаан довольна.

Фото: a:ruut

Фото: a:ruut

Очень важным в этом проекте Грете Лаан считает взаимное доверие. «Бывает так, что заключая договор с дизайнером, заказчик думает, что совместная работа будет выглядеть так: клиент сказал - дизайнер сделал. И точка. Но залог успеха именно в совместной работе, когда специалист может и должен предложить разные способы решения проблемы, функциональные и красивые, и обсудить их вместе с заказчиком», - говорит Лаан.

Фото: a:ruut

Фотографии с проектами a:ruut можно увидеть ЗДЕСЬ, а работы Hea Plaan - ЗДЕСЬ.