Пьяный и озабоченный: студентки сняли на видео эксгибициониста

Стражи порядка незамедлительно отправились на место происшествия и примерно в квартале от указанного места увидели подходящего под описание мужчину. Тем временем к вызвавшей полицию женщине приехал второй экипаж снять показания. Чтобы вокруг возможного виновника не ходить кругами, полицейские, которые его обнаружили, сфотографировали и прислали фото второму экипажу. Свидетельница опознала нарушителя.

После этого мужчину задержали и доставили в дежурную часть, где проверка на содержание алкоголя в крови показала 2,5 промилле.

Задержанный 43-летний мужчина не стал отрицать факт самоудовлетворения в общественном месте, да и смысла отрицать не было, поскольку свидетельница все записала на видео.

Мужчину оштрафовали на 120 евро за мелкое хулиганство, также ему предстоит компенсировать расходы на проверку содержания алкоголя в крови.

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.