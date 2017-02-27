Райнер Вакра о случае в Reserved: никогда такого не было - и вот опять

Перед глазами встают страницы истории: русификация, проводимая князем Шаховским, когда русский язык вводился во все сферы жизни Остзейского края. Ведь этот период истории воспринимается с точки зрения эстонцев как исключительно негативный. Неужели мы хотим вернуться назад в то время?

Президент Керсти Кальюлайд в своей речи, произнесенной по случаю Дня независимости Эстонии, сказала: «Не всех, кто хочет жить здесь, мы можем сделать эстонцами. Это и не должно быть нашей целью. Так мы уничтожим эстонскую сущность». Не так ли, уважаемые заведующие магазинов?

В центр Ülemiste ходят за покупками пол-Ласнамяэ, а также туристы, в том числе и российские. В этом магазине всегда с клиентами говорили по-эстонски, по-русски, по-английски – это разумно и практично. На каком же языке продавцы разговаривают между собой – это уже их дело.

Таллинн был, остается и, тем более, будет многонациональным городом. Мы должны лишь приветствовать знание нескольких языков: эстонского, русского, английского… А почему бы и не немецкого, итальянского и французского?

За последние четверть века мы стали успешной страной, во многом благодаря тому, что мы уважаем европейские ценности. А европейские ценности – это история про открытость, многообразие, про взаимодействие разных культур… Друзья мои, это и про терпимость и про уважение друг к другу!