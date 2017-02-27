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Речь президента как стимул выйти из зоны комфорта

Керсти Сарапуу
Керсти Сарапуу
председатель центристской фракции в Рийгикогу
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С самого первого дня появления Керсти Кальюлайд на общественно-политическом небосклоне общественность затаилась в ожидании. Кто она и чего от нее ждать? И если эстоноязычному населению глава государства была более-менее знакома, то русскоязычная община в большинстве своем даже предположить не могла, каких взглядов придерживается президент и вообще, изменится ли риторика относительно живущих в Эстонии представителей других национальностей. В общем, вопросов к новой хозяйке Кадриорга было много, пишет председатель центристской фракции Рийгикогу Керсти Сарапуу.

Едва возглавив наше государство, Кальюлайд тут же поспешила растопить сердца местных неэстонцев, предельно честно выразив свое мнение относительно проблем «серопаспортников», двойном гражданстве и пресловутой интеграции, которая всегда упиралась в знание госязыка. Проработав долгое время в Люксембурге, Керсти Кальюлайд вернулась на родину по-европейски открытым чиновником, и вот тут даже самые закоренелые скептики стали смотреть в сторону президента с неким чувством оптимизма. Вдруг действительно интеграционная политика выйдет на новый уровень, и людям перестанут говорить о том, что лишь знание эстонского языка – ключ к успеху в Эстонии.

За почти пять месяцев на посту главы государства Керсти Кальюлайд успела выступить с десятком речей на мероприятиях как государственного, так и мирового масштаба. По большей части, ее выступления были идентичны друг другу и сводились к тому, что Эстония – страна возможностей, разглядеть которые мешает застоявшийся образ мышления.

Прием и речь президента по случаю Дня независимости должны были положить конец всем домыслам и догадкам, представив общественности настоящую Керсти Кальюлайд, которая поведет Эстонию вперед в светлое и новое будущее, как минимум в ближайшие пять лет.

Первое, что сразу пришло на ум, когда я услышала вступительные слова из уст президента: да она же в душе романтик, хоть и прагматичный. Я думаю, что не совру, сказав, что ожидала услышать речь, направленную на наше прошлое, на исторические аспекты становления Эстонской Республики и о плодотворном сотрудничестве в рамках ЕС и НАТО и, разумеется, об угрозе, исходящей со стороны нашего восточного соседа.

Но, как и многие, я ошиблась. Настоящее и будущее – вот главные тезисы президентской речи. Внешняя политика важна и должна лежать в основе любого государства. Наш внешнеполитический курс незыблем - и президент отметила это, но при этом не забыла она упомянуть и о наболевших внутригосударственных проблемах. Таким образом, Кальюлайд на словах подтвердила: она президент не для страны, а для народа.

Во-первых, она открыто заявила не только присутствующим в зале политическим и общественным деятелям, но и тысячам телезрителей, что «готовность общаться на других языках, включая готовность государства уважать права здешних жителей, не владеющих эстонским языком, никогда не будет сигналом готовности принизить роль эстонского языка как государственного“.

Таким образом, впервые на столь высоком уровне было объявлено о том, что неэстонцы – это не люди второго сорта, а такие же полноправные жители страны, как и коренное население. Сплоченность, поддержка и искренняя любовь к своей родине, то есть к Эстонии, что называется не из-под палки – вот те ключевые слова, которые должны лежать в основе нашего общества. Мне кажется, что, постоянно требуя от русскоязычного населения отдалиться от своей культуры и своих истоков в пользу всего эстонского, мы, как правильно заметила президент, можем превратиться в тоталитарное общество, где все, что нам чуждо – априори плохо и представляет опасность существованию нашему народу.

Полностью разделяю слова главы государства о том, что государственный язык защищен лишь тогда, когда ему успешно обучают находящихся здесь и не владеющих им людей. Чем больше, тем лучше. Именно этот курс выбрало для себя новое правительство, которое уже через несколько дней отметит сто дней нахождения у власти.

В словах президента об обучении государственному языку четко просматривается идея Керсти Кальюлайд, с которой она вернулась из Люксембурга: языковые курсы должны быть бесплатными и доступными каждому желающему 24 часа и 7 дней в неделю. Да, мы только начинаем двигаться в этом направлении, но уже в 2018 году появятся первые дома эстонского языка, в которых наши сограждане смогут получить языковую теорию и практику, чтобы потом стать успешными участниками рынка труда.

Это прямая обязанность государства, если мы хотим сохранить язык и это то, чего так долго ждали представители русскоязычного сообщества.

По праву можно сказать, что речь Керсти Кальюлайд – историческая, ведь слова русский и русский язык впервые упоминались не в контексте угрозы. Более того, считается, что заявление главы государства в годовщину независимости – это ориентиры, которым должны следовать как государственные мужи, так и общество. Это как свет в конце туннеля, видя который, каждый понимает – впереди будущее, и к нему можно прикоснуться, достаточно лишь протянуть руку. Возможно, активные борцы против всего того, что так или иначе связано с русским языком и культурой, после этих слов хоть немного, но согласятся с тем, что шаг навстречу людям других национальностей – это не предательство родины, а всего лишь принцип открытого и демократического государства, каковым является Эстония.

Еще одна злободневная тема, на которую не побоялась высказаться глава государства – домашнее насилие и насилие в целом. Позиционируя себя как современное и демократическое общество, мы, тем не менее, до сих пор мыслим застарелыми понятиями. Фраза «бьет – значит любит» - по-прежнему объясняет, почему муж ударил супругу, а безразличие и нежелание вмешиваться из-за осуждающих взглядов все так же с корнями сидит во многих из нас. Да, у нас в стране много добровольцев, которые готовы протянуть руку помощи или вмешаться, дабы избежать страшных последствий. Но, к сожалению, как в сказке, по дуновению ветра, добро не способно победить зло. В современном мире для этого нужно, чтобы каждый приложил чуточку усилий.

Согласно статистике, в 2015 году было официально зарегистрировано 2997 случаев семейного насилия. По сравнению с 2011 годом рост составил 55%. 2/3 всех случаев были связаны либо с нынешним или бывшим сожителем. 14 процентов преступлений совершено родителями в отношении детей и 9% - детьми по отношению к родителям. Чаще всего (88%) агрессором выступают мужчины, тогда как жертвами по большей части (82%) являются женщины. Свидетелями более четверти всех преступлений становятся дети.

Статистика печальная и всем известная, но страшнее становится, когда осознаешь, что за сухими цифрами скрываются живые люди. Люди, для которых дом перестал быть безопасным островком, где можно переждать невзгоды и неудачи. Кто-то скажет, что виновато государство, мол в стране не хватает полицейских, социальных работников и других, кто должен следить за порядком. Но если люди в форме будут постоянно нас контролировать, не это ли называется полицейским государством и не будут ли в этом случае нарушены права и свобода человека?

Это лишь некоторые болевые точки нашего государства, о которых президент Керсти Кальюлайд не постеснялась высказаться публично, объявив во всеуслышание, что наше общество далеко не так идеально, как нам хотелось бы.

Какой же была речь президента Керсти Кальюлайд? Ее выступление было о нас, о жителях нашей страны. Не общие понятия о безопасности и угрозах, а целенаправленный взгляд в будущее, которое мы можем построить, если перестанем считать себя лучше других и обвинять государство в том, что под силу изменить самим.

Да, моя оценка речи президента - твердая четверка. Ведь все мы стремимся к лучшему, только если у нас есть повод стать лучше. Если стремиться не к чему, то мы продолжим топтаться на месте, не желая выходить из зоны комфорта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАКерсти Кальюлайдпрезидентская речьцентристская партия
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Для читательницы Rus.Postimees, родным языком которой является русский, отказ следовать распоряжению начальницы - говорить с такими же русскоязычными коллегами только на эстонском языке - обернулся скандалом и потерей работы. Работодатель готов провести внутреннее расследование, но настаивает, что прозвучала просьба, а не приказ.  Смотрите, какие слова президент Кальюлайд чаще всего использовала в своей речи

Смотрите, какие слова президент Кальюлайд чаще всего использовала в своей речи 1

Словесное облако демонстрирует, что президент Керсти Кальюлайд в своей речи в День независимости ЭР чаще всего использовала такие слова, как «Эстония», «жизнь», «люди», «защищенный», «наш», «будем», «мировой», «должны», «государство» и «общество», пишет Postimees.
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