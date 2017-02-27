Несколько миллионов евро: смотрите, какие дивиденды получают владельцы крупных фирм

Вслед за Тоомасом Аннусом идут:
Юри Кяо (Tallinna Kaubamaja) – 3,02 миллиона евро;
Андрес Яарвинг (Tallinna Kaubamaja) – 3,02 миллиона евро;
Энн Кунила (Tallinna Kaubamaja) – 2,7 миллиона евро;
Энн Пант (Tallink) – 2,2 миллиона евро;
Калев Йярвелилл (Tallink) – 1,28 миллионов евро;
Айн Ханшмидт и семья (Tallink) – 1,28 миллионов евро;
Райн Лыхмус (LHV) – 0,99 миллиона евро.
В прошлом году от биржевым компаний самые большие дивиденды в размере 10,2 миллионов евро получил владелец Olympic EG Армин Кару.