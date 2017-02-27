Несколько миллионов евро: смотрите, какие дивиденды получают владельцы крупных фирм

Причиной убийства Таранкова стали 700 000 евро

Сидевший вчера на скамье подсудимых в Хаапсалуском доме Пярнуского уездного суда Юрий Воробей (36) заявил: «Таранков сказал, что жить он мне не даст. Я его хорошо знал, и такие вещи говорят только в одном случае – когда речь идет конкретной смерти. Когда хотят убить».