«Это не просьба, а приказ»: читательница рассказала о языковой политике в другом магазине той же фирмы

Тот инцидент произошел примерно четыре года назад в магазине House в торговом центре Rocca al Mare. Я работала в нескольких магазинах LPP Estonia, но там была временно.

В House практически не было русских девочек. Со мной работала лишь одна русскоязычная коллега, но для нее, в принципе, эстонский был как родной. Когда мы с ней говорили по-русски, к нам подошла заведующая (ее имя известно редакции, к первой истории этот человек не имеет отношения - прим. ред.) и заявила, что в торговом зале на русском языке нам говорить нельзя. И формулировка была блестящая: See ei ole palve, see on minu käsk («Это не просьба, а мой приказ»). То есть она именно отдала приказ. Я не стала ей тогда ничего высказывать, но по моему взгляду она поняла, что мне это неприятно.

Еще она озвучила один странный аргумент: если мы говорим по-русски, то это выглядит как будто бы мы в магазине Maxima. Почему-то она считала, что, может быть, это какой-то ужасный магазин, и если люди общаются на русском языке, то это выглядит как Maxima.

Однажды она заметила, что мы ее käsk не выполняем и сделала нам замечание, но более строгих санкций не последовало. Потом я перевелась в другой магазин, этот инцидент замяли, хотя неприятный осадок остался. А другие заведующие, хотя и были эстонками и по-русски практически не говорили, подобных распоряжений не давали.

В итоге я уволилась из этой компании, так как работа тяжелая и оплачивается не сказать, чтобы замечательно. Я, в принципе, была там из-за другой заведующей, которая мне очень нравилась. Та как раз умела создать комфортную атмосферу в коллективе, но ушла из фирмы, поэтому возвращаться туда не хочется.

Конечно, хотелось бы, чтобы такие случаи освещались и не оставались замолчанными. Если мы будем об этом говорить, то, надеюсь, начальники будут более скромными в своих распоряжениях.