Ааб: партия получит хорошие результаты в Ласнамяэ и без Эдгара Сависаара

"Эдгар (Сависаар) в последнее время не был очень активным, и я не думаю, что он в ближайшее время станет более активным в том, что касается предвыборной кампании. Как он сам сказал, он занимается своим здоровьем, и не секрет, что в отношении него идет судебное разбирательство", – сказал Ааб.