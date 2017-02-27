"Эдгар (Сависаар) в последнее время не был очень активным, и я не думаю, что он в ближайшее время станет более активным в том, что касается предвыборной кампании. Как он сам сказал, он занимается своим здоровьем, и не секрет, что в отношении него идет судебное разбирательство", – сказал Ааб.
Ааб: партия получит хорошие результаты в Ласнамяэ и без Эдгара Сависаара
Генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб сказал, что у партии будут хорошие результаты в Ласнамяэ и без Эдгара Сависаара. Ааб не верит, что если Сависаар решит не баллотироваться, то партия тут же останется без 40 000 голосов. О желании баллотироваться Сависаар пока не сообщал, пишет Rus.Err.