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Eesti Gaas повысит цену на газ на 11%

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Eesti Gaas планирует поднять с апреля ценовой потолок на газ для частных клиентов на 11% - до 0,444 евро за кубометр.

“Цена на нефть и газ на мировом рынке с прошлой осени начала расти до трехлетнего спада. В связи с этим мы вынуждены скорректировать и цену на природный газ, предлагаемый Eesti Gaas”, - сказал член правления фирмы Рауль Котов. По его словам, положительный момент заключается в том, что повышение цены приходится на то время, когда расходы на газовое отопление снижаются благодаря потеплению. «Для обычного владельца газовой плиты дополнительный расход ограничится в среднем несколькими десятками центов в месяц», - пояснил Котов.

Если до апреля цена на общее газоснабжение составит 0,333 евро за кубометр без учета НСО, то с апреля цены вырастут на 11% без учета НСО до 0,37, а вместе с налогом до 0,444 евро за кубометр.

До конца года фирма обещает больше не повышать цены на газ. “Мы обещаем домашним потребителям, что цена, которая будет действовать этой весной, не вырастет до 31 марта 2018 года, - сказал Котов. – Это означает, что клиент не должен бояться повышения цен осенью или в конце года, перед следующим отопительным сезоном, что вероятно с учетом ценовой динамики на мировом рынке”.

“Интерес Eesti Gaas состоит в том, чтобы наши постоянные клиенты могли пережить зимний период с как можно меньшими расходами, как и в этом году, - сказал Котов. – Если же вопреки ожиданиям рыночные цены на газ будут снова падать, мы вновь снизим цену».

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