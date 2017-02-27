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Неэме Корв: устоит ли в Таллинне потемкинская деревня Сависаара?

Неэме Корв
Неэме Корв
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Носитель высшей власти в нашей стране – народ, говорит Конституция. В праздник представительной демократии высшая власть упорядочивает местные собрания, то есть те органы, которые непосредственно влияют на нашу жизнь, пишет журналист Postimees Неэме Корв.

В разных регионах Эстонии люди живут по-разному, потому и основной вопрос грядущих выборов звучит везде очень по-разному. И все-таки его можно обобщить довольно простым образом: что было бы хорошо для Эстонии? В этом контексте вопрос делится на два: сохранится ли в Таллинне гегемония центристов – и каким станет влияние (парламентских) партий в других регионах Эстонии. Мне кажется, для Эстонии было бы хорошо, если бы в столице вновь возникла коалиция, а в других регионах удалось бы по инициативе, идущей снизу, уравновесить власть главных партийных контор.

Озвученную главой Центристской партии Юри Ратасом цель – сохранение в столице единовластия – нельзя ставить ему в вину. Даже если государственный муж Ратас в теории видит связанные с долговременным правлением одной партии проблемы – вырождение, в худшем случае и коррупцию, – на практике он не может добиваться худшего результата, нежели партия добилась в прошлый раз. Вызов центристам могут бросить только политические противники, и в условиях Таллинна они сделали это неописуемо скверно.

Построенная Эдгаром Сависааром муниципальная потемкинская деревня (от городского продуктового магазина до общегосударственных СМИ) с радостью продолжают существовать, а выпущенные наобум стрелы критики попадают не в яблочко, а в кусты. И.о. мэра Таави Аас мог ухмыляться в усы, когда критики указывали на то, что торговые марки газет Pealinn и «Столица» принадлежат Центристской партии: ой-ой, попросим отдать их городу, хорошо, что эти газеты для вас так важны! Следует отметить и то, как Центристская партия сворачивает политические атаки на национальные рельсы, подпитывая подходящие темы (скажем, образование на русском языке). Так центристы обеспечивают себе самые важные тылы.

В обновленных самоуправлениях, которых в ходе административной реформы становится меньше благодаря т.н. закону меж двух стульев, вновь поднимают голову главные конторы партий. Да, с одной стороны, общество через партии может осуществлять более жесткий контроль, однако глас местного народа может после исчезновения избирательных союзов стать совсем тихим. Беда избирательных союзов в том, что они нуждаются в более сильной организации - и даже лучшие от них устают. В Тарту Isamaaline Kodanik и Vabakund идут общим списком, однако два плюс два может равняться не четырем, а в лучшем случае трем с половиной.

Для Эстонии было бы лучше, да и духу Конституции отвечало бы точнее, если бы места в местных собраниях не заполнялись после выборов на основании партийных списков: к власти должны прийти те, кто, сам живя в той же местности, хочет улучшить местную жизнь. Когда глас народа как носителя высшей власти стихает, на сцене становятся слышны совсем другие голоса. Те, чье существование отлично описывает Дж.К. Роулинг в своей саге о Гарри Поттере: «Добра и зла не существует — есть только сила, есть только власть, и есть те, кто слишком слаб, чтобы стремиться к ней».

Перевод с эстонского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАместные выборысависаарталлинн
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