Рискованно: покупка недвижимости в совместной собственности может оставить вас без денег

По закону, в случае продажи совместной собственности, сособственник, который часто является соседом, имеет в течение двух месяцев первоочередное право покупки. Однако, как часто говорят в подобных случаях, дьявол кроется в деталях. Что это означает применительно к совместной собственности?

Закон говорит о двух месяцах, в течение которых сособственник может купить продающуюся часть недвижимости на тех же условиях, что и обычный покупатель. Однако, следует знать, что эти самые два месяца начинаются не с момента продажи, а с момента, когда сособственник о продаже узнал!

Если сособственник – это сосед, все просто: его нужно сразу же оповестить о начавшейся продаже. А если частью недвижимости владеет иностранец, с которым не удается связаться? Просто и тогда, когда в доме два-три сособственника. Но имеются прецеденты, когда целый многоквартирный дом оформлен как совместная собственность! Сколько времени пройдет, пока не закончатся два месяца с момента оповещения последнего сособственника!

Еще сложнее и неприятнее ситуация, если сособственник появляется, когда сделка уже заключена и покупатель сделал свежий ремонт. Ведь сособственник имеет преимущественное право покупки по той цене, которая обозначена в договоре купли-продажи. Он не моргнув глазом возвращает покупателю эту сумму, однако деньги, потраченные на ремонт, нотариальные услуги, госпошлины и так далее возвращению не подлежат. Не говоря о затраченном времени и возможном подорожании недвижимости.

Это не теоретические фантазии, это примеры из реальной жизни. Мы недавно продавали квартиру из дома, находящегося в совместной собственности. Наш маклер проделал огромную работу: сообщил каждому сособственнику о предстоящей сделке, собрал все подписи, свидетельствующие о том, что они извещены и согласны. Мы посоветовали покупателю подождать после сделки еще два месяца, прежде чем делать ремонт. И что вы думаете? Один из соседей передумал и перекупил квартиру.

Это не значит, что квартиры, находящиеся в совместной собственности, нельзя покупать ни при каких обстоятельствах. Когда человек ищет новое жилье, для него важнее не форма собственности, не площадь и не месторасположение, а так называемое чувство дома. Если уж вы решили купить именно такую квартиру, вооружитесь знаниями законов и помощью профессионального маклера, знайте, что так или иначе идете на риск. Или же покупайте обычную квартирную собственность.