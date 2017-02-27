Вторник, 28. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Рискованно: покупка недвижимости в совместной собственности может оставить вас без денег

Вера Копти
Вера Копти
/
/
:

«Совместная собственность – сущая ерунда, всего один дополнительный договор», - обычно объясняет покупателю продавец или недобросовестный посредник. «Это очень далеко от правды», – утверждает член правления Center Kinnisvara Кристина Кольк.

По закону, в случае продажи совместной собственности, сособственник, который часто является соседом, имеет в течение двух месяцев первоочередное право покупки. Однако, как часто говорят в подобных случаях, дьявол кроется в деталях. Что это означает применительно к совместной собственности?  

Закон говорит о двух месяцах, в течение которых сособственник может купить продающуюся часть недвижимости на тех же условиях, что и обычный покупатель. Однако, следует знать, что эти самые два месяца начинаются не с момента продажи, а с момента, когда сособственник о продаже узнал!

Если сособственник – это сосед, все просто: его нужно сразу же оповестить о начавшейся продаже. А если частью недвижимости владеет иностранец, с которым не удается связаться?  Просто и тогда, когда в доме два-три сособственника. Но имеются прецеденты, когда целый многоквартирный дом оформлен как совместная собственность! Сколько времени пройдет, пока не закончатся два месяца с момента оповещения последнего сособственника!

Еще сложнее и неприятнее ситуация, если сособственник появляется, когда сделка уже заключена и покупатель сделал свежий ремонт. Ведь сособственник имеет преимущественное право покупки по той цене, которая обозначена в договоре купли-продажи. Он не моргнув глазом возвращает покупателю эту сумму, однако деньги, потраченные на ремонт, нотариальные услуги, госпошлины и так далее возвращению не подлежат. Не говоря о затраченном времени и возможном подорожании недвижимости.

Это не теоретические фантазии, это примеры из реальной жизни. Мы недавно продавали квартиру из дома, находящегося в совместной собственности. Наш маклер проделал огромную работу: сообщил каждому сособственнику о предстоящей сделке, собрал все подписи, свидетельствующие о том, что они извещены и согласны. Мы посоветовали покупателю подождать после сделки еще два месяца, прежде чем делать ремонт. И что вы думаете? Один из соседей передумал и перекупил квартиру.

Это не значит, что квартиры, находящиеся в совместной собственности, нельзя покупать ни при каких обстоятельствах. Когда человек ищет новое жилье, для него важнее не форма собственности, не площадь и не месторасположение, а так называемое чувство дома. Если уж вы решили купить именно такую квартиру, вооружитесь знаниями законов и помощью профессионального маклера, знайте, что так или иначе идете на риск. Или же покупайте обычную квартирную собственность. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдва месяцаденьгидьяволмаклермногоквартирный домплощадьподписипокупательсделкасделкисобственностьчувство
По теме
График: по темпам роста цен на жилье Эстония впереди всей Европы

График: по темпам роста цен на жилье Эстония впереди всей Европы

Индекс цен на жилье Eurostat измеряет, насколько цены выросли. В графиках для сравнения взят 2010 год, индекс которого был 100, пишет Postimees.
запрет на русский язык
мнение
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
15:36
Автобусная фирма требует повысить цены на билеты
15:36
И снова о "девочке Лизе": берлинцу предъявлено обвинение в сексуальном насилии
15:36
Бьюти-блогер Koffkathecat назвала ошибки русских девушек в уходе за кожей
15:32
Видео: зрители «Пусть говорят» в ужасе от того, как выглядит Марина Хлебникова
15:19
Женщина, напавшая с топором на отчима, проведет в тюрьме восемь лет
15:19
Звезда Instagram рассказала, как прийти в форму после беременности
15:11
Не пропустите! Нумерологический гороскоп на март 2017 года
15:06
Свидетель по прозвищу Диван: я думал, что Воробей идет на охоту
15:06
Фото: превращение гаражного чердака в уютную спальню
15:00
Избивший женщину в Ласнамяэ проведет в тюрьме семь лет
14:58
Суд рассмотрит возможность досрочного освобождения осужденного за госизмену Хермана Симма
14:58
Гражданская инициатива: установим на площади Вабадузе новый монумент!
14:56
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
14:56
График: по темпам роста цен на жилье Эстония впереди всей Европы
14:54
В преддверии своего приезда Юрий Лоза дал Эстонии мудрый совет
14:51
Экономист: в Эстонии должны вырасти зарплаты
14:50
Галерея: певица Керли свела с ума Таллинн своим концертом в Butterfly lounge
14:47
Европейская карточка медицинского страхования пригодится в случае возникновения проблем со здоровьем за границей
14:42
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
14:35
Американский исследовательский центр: расширение прав русскоязычных в Эстонии уменьшит влияние Москвы
Все новости
LimonЦеликом
В преддверии своего приезда Юрий Лоза дал Эстонии мудрый совет

В преддверии своего приезда Юрий Лоза дал Эстонии мудрый совет

Не пропустите! Нумерологический гороскоп на март 2017 года

Не пропустите! Нумерологический гороскоп на март 2017 года

Срочно! Мы уже знаем, кто представит Эстонию на «Евровидении»!

Срочно! Мы уже знаем, кто представит Эстонию на «Евровидении»!

15:32
Видео: зрители «Пусть говорят» в ужасе от того, как выглядит Марина Хлебникова
14:50
Галерея: певица Керли свела с ума Таллинн своим концертом в Butterfly lounge
14:30
Коротко и ясно: выяснились шокирующие подробности жизни Дианы Шурыгиной! (видео)
14:10
Там было так жарко! Таллинн отмечал День независимости Эстонии в Deja Vu вместе с Софией Рубиной (галерея)
KrasotkaЦеликом
Видео: прекрасная Анджелина Джоли в рекламе нового парфюма

Видео: прекрасная Анджелина Джоли в рекламе нового парфюма

Смотрите, что надо делать, если вас прижали к стенке и хотят задушить!

Смотрите, что надо делать, если вас прижали к стенке и хотят задушить!

Британская пара заменила настоящих детей игрушечными

Британская пара заменила настоящих детей игрушечными

15:36
Бьюти-блогер Koffkathecat назвала ошибки русских девушек в уходе за кожей
15:19
Звезда Instagram рассказала, как прийти в форму после беременности
14:56
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
14:42
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
SportsЦеликом
Умер легендарный советский хоккеист

Умер легендарный советский хоккеист

На чемпионате Европы по легкой атлетике Россию представит лишь одна спортсменка

На чемпионате Европы по легкой атлетике Россию представит лишь одна спортсменка

Контракт на проведение в Сочи этапа

Контракт на проведение в Сочи этапа "Формулы-1" продлен до 2025 года

27. фев
Команда по бенди попыталась оправдаться за матч с 20 голами в свои ворота
ВпрокЦеликом
Автобусная фирма требует повысить цены на билеты

Автобусная фирма требует повысить цены на билеты

Фото читателя: кто ответит за устроенный в подъезде беспорядок?

Фото читателя: кто ответит за устроенный в подъезде беспорядок?

Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз

Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз

08:02
Помощь детям: смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц
Погода
Весна начнется с дождей

Весна начнется с дождей

С сегодняшнего дня все ледовые трассы закрыты

С сегодняшнего дня все ледовые трассы закрыты

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Женщина, напавшая с топором на отчима, проведет в тюрьме восемь лет

Женщина, напавшая с топором на отчима, проведет в тюрьме восемь лет

Свидетель по прозвищу Диван: я думал, что Воробей идет на охоту

Свидетель по прозвищу Диван: я думал, что Воробей идет на охоту

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Ааб: партия получит хорошие результаты в Ласнамяэ и без Эдгара Сависаара

Ааб: партия получит хорошие результаты в Ласнамяэ и без Эдгара Сависаара (1)

В марте вырастет зарплата таллиннских молодежных работников

В марте вырастет зарплата таллиннских молодежных работников

Культура
П.И. Филимонов: «Лунный свет» получил «Оскара» по совокупности достоинств

П.И. Филимонов: «Лунный свет» получил «Оскара» по совокупности достоинств (1)

Борис Тух: нынешний «Оскар» - абсолютно предынфарктный

Борис Тух: нынешний «Оскар» - абсолютно предынфарктный

Самые читаемые
Райнер Вакра о случае в Reserved: никогда такого не было - и вот опять(3)
«Это не просьба, а приказ»: читательница рассказала о языковой политике в другом магазине той же фирмы(4)
Заведующая популярного магазина одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(24)
Что это и откуда? Покупка в Rimi ужаснула женщину (фото)
Срочно перестань делать этих десять вещей, или ты навсегда останешься бедняком!
Топ комментариев
ДНР и ЛНР объявили ультиматум Украине в ответ на транспортную блокаду(44)
Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны(34)
Эстония предложила Литве создать совместный трибунал по расследованию преступлений коммунизма (25)
Заведующая популярного магазина одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(24)
США призвали Россию немедленно прекратить огонь в Донбассе(20)
Bалюта
USD
0,945 EUR
GBP
1,173 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 27.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees