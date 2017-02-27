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Картина дня: алиментная помощь от государства, подробности убийства Таранкова и заговор против российских дипломатов

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.

«Это не просьба, а приказ»

Вчера на портале Rus.Postimees была опубликована история о том, как заведующая магазина Ülemiste Reserved запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски, что стало причиной увольнения одного продавца-консультанта. Обратившаяся сегодня в редакцию девушка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что в той же фирме LPP Estonia OÜ, но в другом магазине с ней приключилась подобная история. Читать далее...

Райнер Вакра о случае в Reserved

Никогда такого не было, и вот опять. Золотая цитата одного российского премьера, пожалуй, лучше всего характеризует историю, случившуюся в магазине Reserved, пишет социал-демократ Райнер Вакра. Читать далее...

Причиной убийства Таранкова стали 700 000 евро

Сидевший вчера на скамье подсудимых в Хаапсалуском доме Пярнуского уездного суда Юрий Воробей (36) заявил: «Таранков сказал, что жить он мне не даст. Я его хорошо знал, и такие вещи говорят только в одном случае – когда речь идет конкретной смерти. Когда хотят убить». Читать далее...

Помощь детям

Смотрите, кому с марта государство будет выплачивать до 100 евро в месяц. Читать далее...

Совпадение или заговор

Смерть семи российских дипломатов вызывает подозрения. Читать далее...

Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз

В период проведения работ по техническому обслуживанию клиенты Elisa не смогут беспрерывно пользоваться некоторыми услугами. Читать далее...

Микроавтобус сбил пешехода

Сегодня утром на Петербургском шоссе в Таллинне был сбит пешеход. Читать далее...

В Таллинне машина врезалась в дерево, водитель погиб

На улице Лаки в Таллинне погиб 59-летний водитель, который, плохо себя почувствовав, выехал с дороги и врезался в дерево. Читать далее...

Лечиться за границей тоже можно

Хотя время от времени в социальных сетях или через благотворительные фонды просят собрать деньги на лечение за границей, некоторым из нуждающихся в тяжелой ситуации на самом деле могла бы помочь Больничная касса. Читать далее...

Половина пациентов дарит крупную сумму государству

Половина пациентов не подает Больничной кассе ходатайство о дополнительной компенсации на лекарства. Читать далее...

Избрание Сависаара

Отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар поздно вечером в понедельник, 27 февраля, был избран в правление ласнамяэского отделения Центристской партии. Читать далее...

Врачебная ошибка

Газета выяснила, существуют ли предписания о сроках, за которые пациенту должен быть поставлен диагноз, почему врачи порой ошибаются и куда обращаться, если изначально болезнь не была обнаружена. Читать далее...

Самолет упал на жилые дома в Калифорнии: есть погибшие

Четыре человека погибли, еще два получили ранения в понедельник после того, как  самолет упал на жилые дома в американском городе Риверсайд (штат Калифорния). Читать далее...

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