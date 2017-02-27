Экономист: в Эстонии должны вырасти зарплаты

Раю отмечает, что возглавляемая центристами правящая коалиция внесла большие изменения в госбюджет, но многое не сумела сделать, поскольку у нее не было времени.

По мнению Раю, необходимо, например, поднять зарплаты. “Если в госсекторе поднять зарплаты, каждый частный предприниматель окажется перед дилеммой: повысить зарплаты тоже или потерять работника. И куда они денутся? Придется тоже поднять зарплаты. Это можно будет сделать в том числе с помощью повышения минимальной зарплаты, что предусмотрено законом. Если вырастет ставка минимальной зарплаты, зарплаты начнут расти”, - пояснил Раю.

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