Гражданская инициатива: установим на площади Вабадузе новый монумент!

Архитектор Карли Луйк каждый день ходит мимо «Креста Свободы», и ему начало казаться, что памятник становится невидимым. Меркнущим, прозрачным. Как и ко многому на городских улицах, мы к нему со временем привыкли, но монумент, воздвигнутый в честь свободы должен всегда оставаться актуальным! К такому выводу пришел Луйк и по собственной инициативе объявил конкурс идей духовного и физического обновления монумента.

«Сделаем подарок Эстонской Республике на столетний юбилей. Создадим монумент, посвященный победе в Освободительной войне постоянно меняющимся, произведением искусства, позволяющим год от года заново осознавать государственность Эстонии», - так он описал свою идею в Интернете.

В пользу обновления монумента, кроме актуализации его значения, говорят и многие другие аргументы. Так и так работа чешских мастеров требует ежегодной профилактики. Страсти в плане дизайна монумента (к счастью) утихли, но «Крест Свободы» продолжает попадать на страницы СМИ из-за трат на уход за ним: стеклянные панели разбиваются или их приходится менять по другим причинам, сам монумент нуждается в ремонте, и суммы, которые тратятся на него, непонятны обычным людям.

При возведении «Креста Свободы, убрали борт бастиона Ингера, кроме того, вокруг монумента построена новая площадь, немалую часть которой занимает сам памятник. Кроме лестницы и пандусов там имеется и конструкция из бетона, качество которого оценили тем, что номинировали в 2008 году на звание «Лучшего бетонного сооружения».

А что будет, если мы избавим монумент от негативной полемики – как технической, так и идеологической – и заменим его на что-то новое? Если убрать стекло и открыть основание, которое могло бы привести к новым идеям и толкованиям?

По идее Луйка, новое решение не должно претендовать на вечность, это приведет к новой волне споров. Свободу невозможно трактовать единогласно правильно и для всех приемлемо. Монумент с изменяющейся конструкцией мог бы дать много новых возможностей для толкования.

«А вдруг внутри «Креста Свободы» кроется другой «Крест свободы», - еще более крупный, чем та стеклянная обертка, которую мы видим сейчас», - задался вопросом Луйк, объявляя свой конкурс. Времени мало: подать идеи нужно до 23 июня этого года, победителя назовут 20 августа, а открытие нового памятника назначено на 24 февраля 2018 года в день столетия Эстонской Республики.

О конкурсе и идеях можно дополнительно прочесть на сайте: www.voidusammas.ee