Суд рассмотрит возможность досрочного освобождения осужденного за госизмену Хермана Симма

В последний раз суд обсуждал данный вопрос в 2015 году, пишет Postimees.

Возможность досрочного освобождения Симма будет рассматриваться 8 марта в Валгаском суде.

25 февраля 2009 года Харьюский уездный суд признал Симма виновным в госизмене и передаче секретной информации российским спецслужбам, а также приговорил его к 12 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

В 2015 году суд рассматривал прошение Симма о досрочном освобождении, но счел, что назначенное Симму наказание еще не выполнило поставленной цели. Досрочное освобождение Хермана Симма поддерживала Тартуская тюрьма, а Лыунаская прокуратура была против.