Свидетель по прозвищу Диван: я думал, что Воробей идет на охоту

Первый из них был Юрий Никсон (прозвище - Диван), который жил на принадлежащем отцу подсудимого хуторе вблизи места убийства. За день до убийства он подготовил для Таранкова лодку и рыболовные снасти. В тот же день на хуторе появились Юрий Воробей и Алексей Козловский. Воробей, по его словам, упражнялся в стрельбе из огнестрельного оружия. Никсон посчитал это подготовкой к охоте, так как Воробей ранее охотился.

В день убийства Таранков приехал на хутор около 4.00, что было для него обычным временем. Это был последний раз, когда Никсон видел Таранкова живым. На следующий день он позвонил Валерию Брусову и сообщил, что Таранков не вернулся с рыбалки.

Брусов, который знал Таранкова более сорока лет, отправил на место рыбалки Олега Чижевича, их общего знакомого рыбака. Чижевич и нашел труп лидера преступного мира.

По словам Брусова, он узнал о причастности Воробья к убийству на похоронах Таранкова. «Тогда мне сказали, что Юрий задержан в качестве подозреваемого. По-моему, Никон мне это сказал», - поведал Брусов, известный также под прозвищем Дипа.

О плохих отношениях Воробья и Таранкова он слышал раньше. Таранков признался ему как-то, что Воробей изменился в худшую сторону и ведет себя неподобающим образом.

Также на суде был выслушан Алексей Козловский, который видел подозреваемого за день до убийства.

В конце судебного заседания для Юрия Воробья вызвали скорую помощь, так как он почувствовал себя плохо. После перерыва он сказал, что самочувствие улучшилось, и судебное заседание можно продолжить.