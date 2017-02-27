Члены правления предприятия не могут брать отцовский отпуск

В январе этого года член правления предприятия Creative Union Антс Луст в пятый раз стал отцом. Впервые у него возникло желание воспользоваться 10-дневным отцовским отпуском. Каково же было его удивление, когда на свое ходатайство в Департаменте социального страхования он получил отрицательный ответ.

«К сожалению, невозможно удовлетворить ходатайство Антса Лутса из Creative Union AS о предоставлении ему отцовского отпуска. Согласно части 5-й статьи 1-й Закона о трудовом договоре, положения о трудовом договоре не применяются к договору с членом руководящего органа юридического лица или с директором филиала иностранного филиала коммерческого товарищества. С Антсом Лутсом заключен договор члена правления юридического лица, а эту сферу регулирует Обязательственно-правовой закон, поэтому отсутствует законное основание для получения отцовского отпуска и денежного возмещения работодателю», - говорится в письме сотрудника Департамента социального страхования.