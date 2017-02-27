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Подозреваемым в убийстве Ким Чон Нама девушкам грозит смертная казнь

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В Малайзии двум девушкам, обвиняемым в убийстве брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама в аэропорту Куала-Лумпура, в среду, 29 февраля, будет предъявлено обвинение в убийстве, заявил генеральный прокурор Малайзии Мохамед Апанди Али.

Как сообщает NEWSru со ссылкой на AP, по словам генпрокурора, обвинения против индонезийки Сити Айши и вьетнамки Доан Тхи Хуонг предполагают смертный приговор, если суд признает их вину.

Что касается двух других арестованных подозреваемых, то малайзиец был отпущен под залог, а гражданин КНДР остается под стражей. На вопрос, будут ли предъявлены ему обвинения, Апанди ответил, что это зависит от результатов расследования.

Одна из двух женщин, индонезийка, заявила, что считала, будто принимает участие в безобидном пранке для телепрограммы, за которое ей заплатили всего 40 ринггитов (90 долларов), передает STV. На видео, снятом в ночь перед инцидентом и опубликованном в Сети 25 февраля, Сити праздновала свой день рождения и выглядела очень веселой и легкомысленной.

Из опубликованного на канале YouTube The Star Online видео следует, что вторая подозреваемая Доан Тхи Хуонг пыталась стать певицей и участвовала в телевизионном конкурсе. По данным VietNamNet.vn, девушка родилась в 1988 году.

Ким Чон Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье. По данным властей Малайзии, смерть наступила от паралича, вызванного действием нервно-паралитического токсина VX (ви-экс, или ви-газ). Ким Чон Нам скончался по дороге в больницу через 20 минут после атаки.

Власти пытаются отыскать еще семерых подозреваемых из Северной Кореи, из которых четверо покинули Куала-Лумпур в день инцидента и находятся в Пхеньяне. Чтобы добраться туда, они воспользовались авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток, и тогда спецслужбы Южной Кореи обратились к Москве с просьбой о задержании подозреваемых для проверки их личностей, но российская сторона не выполнила эту просьбу.

Разведка Южной Кореи считает организаторами убийства сотрудников двух северокорейских министерств. Из подозреваемых четыре человека работают в Министерстве государственной безопасности КНДР, еще двое - в Министерстве иностранных дел.

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