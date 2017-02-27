На цветном 2,4-дюймовом QVGA-дисплее устройства классическая игра заиграет новыми красками. Но посвежевший внешний вид - не единственное нововведение современной "змейки". Как оказалось, игра подверглась значительным изменениям в плане игрового процесса.

Журналисты, уже опробовавшие обновленную версию "змейки", описывают ее как "дальнюю родственницу оригинала". Главным отличием стала возможность делать небольшие повороты, тогда как в классической "Змейке" можно было поворачиваться только на 90 градусов. В игре есть несколько режимов и видов препятствий, таких как бомбы и двигающиеся стены, а также анти-бонус "ножницы", отрезающий от змейки определенную ее часть. Обновленную версию разработала студия Gameloft, пишет 4pda.ru.

Концепт "змейки" зародился еще в 1976 году в аркадной игре Blockade. Подобные проекты создавать довольно просто, а потому существуют сотни разнообразных версий "Змейки" для всевозможных платформ - только на iOS было выпущено более 300 вариаций. После того, как игра начала выходить на телефонах Nokia в 1998 году, популярность "Змейки" вспыхнула с новой силой.