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Пропавший 44-летний Янек был найден мертвым

Rus.Postimees.ee
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Полиция сообщила, что родственники нашли сегодня после обеда на опушке леса деревни Аластвере пропавшего 18 февраля Яанека, но, к сожалению, мертвым. До сих пор собранная информация не дает оснований подозревать насильственную смерть мужчины. Точная причина смерти будет определена после вскрытия. 

Напомним, что 28 февраля полиция просила содействия в розыске 44-летнего Янека, которого никто не видел после 18 февраля.

Знакомые видели Янека последний раз 18 февраля вечером, когда он шел пешком из деревни Аластвере (волость Пыльтсамаа) в сторону дома. Мужчине нужно было пройти всего пару километров, но дома он в тот вечер так и не появился. Связаться с ним не удается, так как его мобильный телефон отключен, а возможный маршрут неизвестен. 

Полиция и родственники Янека провели поиски в окрестностях его дома и дома его знакомого, где он гостил до исчезновения. Владельцы соседних хуторов, с которыми также были проведены беседы, не видели Янека. Проверка медицинских учреждений не увенчалась успехом.

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