Внимание, розыск! Пропал 44-летний Янек

Знакомые видели Янека последний раз 18 февраля вечером, когда он шел пешком из деревни Аластвере (волость Пыльтсамаа) в сторону дома. Мужчине нужно было пройти всего пару километров, но дома он в тот вечер так и не появился. Связаться с ним не удается, так как его мобильный телефон отключен, а возможный маршрут неизвестен.

Полиция и родственники Янека провели поиски в окрестностях его дома и дома его знакомого, где он гостил до исчезновения. Владельцы соседних хуторов, с которыми также были проведены беседы, не видели Янека. Проверка медицинских учреждений не увенчалась успехом.

Приметы Янека: рост 180 см, среднее телосложение и каштановые волосы. Он был одет в пеструю куртку и рабочие брюки.

Всех, кто видел Янека после 18 февраля, полиция просит позвонить по телефону 523 5097 и 612 3000.