Фото: компания Mitsubishi представила кроссовер Eclipse

Дизайн кроссовера выполнен в стиле концепта XR-PHEV II, представленного в 2015 году. От прототипа серийный вариант отличается более «гражданским» обвесом, упрощенной оптикой и наличием традиционных дверных ручек. Вместе с тем от концепта Eclipse Cross унаследовал некоторые стилистические решения в салоне, сообщает motor.ru.

«Эклипс» построен на платформе «Аутлендера». Новинку оснастили системой полного привода S-AWC с многодисковой муфтой сзади и передним дифференциалом с электронноуправлямой блокировкой. Модель также получила систему распределения тяги и тормозного усилия между задними колесами Active Yaw Control (AYC).

В моторную гамму новинки войдет 1,5-литровый бензиновый турбомотор. Данные по мощности и динамике в компании пока не называют, однако известно, что агрегат будет работать в паре с вариатором, имитирующим смену восьми ступеней.

Альтернативой бензиновому агрегату станет 2,2-литровый турбодизель, соединенный с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.