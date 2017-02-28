Молодому человеку, решившему

7 марта перед судом предстанут Айвар и Кермо, которых прокуратура обвиняет в жестоком обращении с животными. За данное деяние, согласно закону, суд может назначить денежный штраф, либо отправить в тюрьму на срок до одного года.

Ляэнеская окружная прокуратура не прокомментировала, почему перед судом предстанут два человека. "Поскольку речь идет о согласительном производстве, прокурор не может распространять какую-либо информацию до достижения договоренности в суде", - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Урмас Гласе.

В конце прошлого года в соцсетях активно обсуждался поступок молодого человека, который засунул в работающую стиральную машинку котенка.

Когда знакомые обрушились на автора ролика с критикой, он в срочном порядке удалил шокирующую запись.