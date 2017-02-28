Политик подчеркнул, что американские конгрессмены пытаются и вовсе организовать экономическую блокаду России.

Дипломат в ходе круглого стола "Российско-американские отношения: реалии и перспективы" в нижней палате парламента напомнил, что в январе конгрессмены внесли закон, предусматривающий кодификацию антироссийских санкций. Если документ будет принят, это затруднит возможность отмены антироссийских ограничений для президента Дональда Трампа, отметил Рябков.

"Более того, предлагается расширить и ужесточить рестрикции и даже попытаться шантажом заставить следовать им третьи страны. То есть, по сути дела, организовать нечто вроде экономической блокады России", - заявил Рябков. "Наши недоброжелатели в Конгрессе изо всех сил стараются растоптать любые ростки позитива в отношениях России и США", - добавил он.

Рябков уточнил, что в настоящее время вышеупомянутый документ "варится" в профильных комитетах Конгресса. Однако, по мнению замглавы МИД РФ, у американских парламентариев достаточно сил для его принятия, в случае необходимости они даже смогут обойти возможное вето Трампа, пишет newsru.com.

По словам дипломата, в Москве понимают, что администрации Трампа требуется время, чтобы отладить работу внешнеполитического блока. "Но все сигналы, приходящие из Вашингтона, мы внимательно анализируем, фиксируем и учитываем. Судить будем исключительно по делам", - подчеркнул Рябков.

"После периода деградации и скатывания под откос, вызванного политикой предыдущей администрации президента США Барака Обамы, у нас сейчас появилась возможность для выравнивания отношений как минимум, а в идеале - для их постановки на восходящую траекторию. Получится ли это, пока мы не знаем. У нас нет завышенных ожиданий, у нас нет иллюзий. Но у нас есть трезвая оценка ситуации и возможностей", - продолжил дипломат.

При этом Рябков признал, что в настоящий момент доверие между Россией и США находится ниже нулевой отметки. "Действительно, игра с нулевой суммой была и остается главным, что приходит в голову, когда рассматривается эта тема. Связано это не только с тем, что утрачено доверие и оно уже ниже нулевой отметки, но это связано еще и с тем, что нам объективно сложно попасть в жилу и понять, где мы можем взаимодействовать", - подчеркнул Рябков.

В середине февраля в Бонне прошла первая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с новым главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном. Несмотря на то что по итогам переговоров обе стороны выразили готовность работать над улучшением двусторонних отношений, никаких важных решений и договоренностей на встрече принято не было. Не поднимали дипломаты и вопрос антироссийских санкций.

В пресс-релизе, который после встречи Тиллерсона и Лаврова опубликовал Госдепартамент, не было упоминаний о том, что дипломаты обсуждали тему антироссийских санкций. Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял об их возможной частичной отмене в случае удачного сотрудничества по борьбе с терроризмом, однако позднее в Вашингтоне заявили, что отмена санкций возможна лишь в случае возвращения Крыма Украине.

Глава МИД РФ, в свою очередь, тогда подтвердил журналистам, что стороны не обсуждали тему антироссийских санкций. "Мы исходим из того, что это аномалия, и те, кто эти санкции продвигал, должны оценить для себя, насколько это эффективно и отвечает нормальному общению между государствами и насколько искусственное стремление политизировать эту тему отвечает интересам самих государств, которые к этому причастны", - пояснил Лавров.

Ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер объявил о том, что Трамп, с которым связывают перспективу возможного улучшения двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой, дал четко понять, что будет добиваться возвращения полуострова Крым и Севастополя под контроль Киева.

Новая администрация США не в первый раз пытается разъяснить свою позицию относительно двусторонних отношений с РФ в контексте санкций и украинской проблематики. В начале февраля Спайсер также подчеркивал, что, "пока Россия не уйдет из Крыма", вопрос снятия или частичного смягчения антироссийских санкций не будет стоять на повестке дня.

Заявления администрации США относительно необходимости возврата Крыма идут вразрез с предвыборными обещаниями Трампа, который в августе 2016 года, будучи кандидатом в президенты, на митинге своих сторонников в штате Огайо заявил, что силовая попытка США вернуть Крым Украине может привести к Третьей мировой войне.

До этого, в эфире американского телеканала ABC, во время дебатов с вице-президентом США Джо Байденом, Дональд Трамп заявил, что, признав Крым частью РФ, Вашингтон сможет заручиться помощью Москвы в борьбе против "Исламского государства".