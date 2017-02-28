Полиция разыскивает 14-летнего Кирилла

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Полиция разыскивает 14-летнего Кирилла1

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Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Кирилла, пропавшего более недели назад.

18 февраля 14-летний Кирилл покинул расположенный в Таллинне на Нымме-теэ Детский центр помощи и до сих пор не вернулся. Находившийся при юноше мобильный телефон отключен.

Приметы Кирилла: рост 168 см, худощавого телосложения, светлые волосы.

На момент исчезновения был одет в куртку синего цвета, синие джинсы и коричневые ботинки. С собой у него была сумка с надписью „Nike“.

Полиция проверила места, где мог находиться молодой человек, но поиски результатов не дали. Кирилл может находиться в таллиннских районах Копли или Ласнамяэ - в районе улицы Раадику.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения изображенного на фото Кирилла, просят звонить по телефонам 112 или 612 3000.

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