Полиция разыскивает 14-летнего Кирилла

18 февраля 14-летний Кирилл покинул расположенный в Таллинне на Нымме-теэ Детский центр помощи и до сих пор не вернулся. Находившийся при юноше мобильный телефон отключен.

Приметы Кирилла: рост 168 см, худощавого телосложения, светлые волосы.

На момент исчезновения был одет в куртку синего цвета, синие джинсы и коричневые ботинки. С собой у него была сумка с надписью „Nike“.

Полиция проверила места, где мог находиться молодой человек, но поиски результатов не дали. Кирилл может находиться в таллиннских районах Копли или Ласнамяэ - в районе улицы Раадику.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения изображенного на фото Кирилла, просят звонить по телефонам 112 или 612 3000.