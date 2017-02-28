"Споры всегда есть, я уверен, что мы найдем выход из любых, казалось бы даже очень трудных, ситуаций, - подчеркнул Путин. - У нас с белорусскими нашими друзьями идут споры и поиски решений этих спорных вопросов".

В этой связи вспомнились слова белорусского президента Александра Лукашенко относительно разлада в российско-белорусских связях в конце 2010 года: "Даже если мы поссоримся, мы найдем время помириться. Милые бранятся - только тешатся".

Путин также заявил, что России выгодны вложения в экономику Белоруссии. "Если вы посмотрите на цифры, которые предоставляет МВФ, то увидите очень впечатляющие цифры в скрытой и прямой поддержке белорусской экономики (со стороны России). Но мы об этом не жалеем, потому что, что называется, "вдолгую", и российская экономика получит от этого выгоды, потому что это усиливает наш синергетический эффект и повышает нашу общую конкурентоспособность", - отметил российский лидер.

Эта поддержка - "просчитанные шаги в расчете на будущий результат", добавил Путин. В числе таких мер поддержки Белоруссии он назвал кредиты, открытый рынок и беспошлинные поставки нефти.

27 февраля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах инвестиционного форума в Сочи заявил, что переговоры с Белоруссией по нефтегазовому спору идут "сложно", "у нас разногласия остаются", пишет newsru.com.

С начала 2016 года Минск в одностороннем порядке стал платить за российский газ почти вдвое меньше, апеллируя к ряду положений межправительственного соглашения от 2011 года. К концу января сумма долга Белоруссии за поставки российского газа достигла 550 млн долларов.

Россия, со своей стороны, в конце прошлого года срезала беспошлинные поставки нефти соседу, из-за чего белорусская экономика и бюджет несут потери. С тех пор стороны по меньшей мере трижды объявляли об успехе переговоров, в том числе на уровне премьер-министров, но спор по-прежнему не урегулирован.

Более того, в начале февраля Лукашенко заявил, что Минск уже обратился в суд в связи с сокращением поставок российской нефти, не уточнив, правда, в какой именно.

На фоне нефтегазового спора ФСБ РФ 1 февраля объявила о введении на границе с Белоруссией пограничных зон для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ". Лукашенко обещал дать "адекватный ответ". До этого он подписал указ, вводящий безвизовый въезд в страну на срок не более пяти суток для граждан 80 государств, в том числе США и стран Евросоюза, тем самым позволив им свободно въезжать на территорию РФ.